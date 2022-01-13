مواصفات الجبارة سيارة تويوتا هايلاندر toyota highlander 2022 وسعرها في الأسواق

مواصفات الجبارة سيارة تويوتا هايلاندر toyota highlander 2022 إليكم أهم مواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 الجديدة إحدى سيارات الدفع الرباعي والتي ضمن فئة سيارات الكروس أوفر والرياضية بعجلات متعددة الاستخدامات والمهام، وظهرت هذه الفئة من السيارة بنسختها القديمة في عام 2020 وتم تطويرها والتعديل عليها لتظهر بنسختها الحالية التي بدأت في الظهور في نهاية العام الماضي 2021 وتتمتع السيارة بموثوقية عالية لأنها ذات منشأ ومصدر ياباني وسنقدم لكم عبر سطور مقالنا التالية أهم مواصفات ومميزات السيارة الجديدة من تويوتا وأسعارها في الأسواق.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا هايلاندر 2022

سعة موتور السيارة تبلغ 3.5 لتر (3500 سي سي) ويتمتع بقوة قدرها 295 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة تبلغ 263 نيوتن للمتر الواحد ويقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا يحتوي على ثماني نقلات مختلفة.

التسارع يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر في مدة زمنية قدرها 6.7 ثانية.

تتمتع السيارة بمحرك آخر قوته 243 حصان وسعته تبلغ 2500 سي سي والتسارع من 0 حتى 100 كيلو متر في غصون 7.6 ثانية.

شاشة الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها 8 إنش في الفئات الأولى والقياسية وفي الفئات الأعلى يبلغ مقاسها 12.3 إنش.

مكونة من خمس منافذ USB ومكبرات صوت قوية مكونة من 11 سماعة صوتية نوعها JBL.

نظام كشف النقطة العمياء وتثبيت السرعة التكيفي.

فرامل للتوقف التلقائي للعجلات عند استشعار الخطر وحساسات ركن عن مغادرة المسار الصحيح.

حصلت السيارة على خمس نجوم في اختبار NHTSA الخاص بوسائل الأمان والسلامة الذي تتمتع به السيارة.

تدّعم خاصيتي APPLE CAR PLAY و ANDROID AUTO الخاصة بالهواتف الذكية.

كاميرا تكشف كل محيط السيارة تدور بـ 360 درجة مئوية.

خاصية كشف ومراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

عيوب تويوتا هايلاندر 2022

سعر الفئة القياسية من السيارة أعلى من السيارات المنافسة.

مقاعد الصف الأخير ضيقة إلى حد كبير.

سعة الشحن الخاصة بمقاعد الصف الثالث ضيقة.

ديناميكية القيادة ضعيفة.

أسعار تويوتا هايلاندر 2022 في سوق السيارات السعودي

بحسب الفئة تأتي أسعار السيارة وجاءت أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي كالآتي:-