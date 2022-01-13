ألمسات الحديثة والمتطورة...سيارة كيا موهافى 2022 بجميع مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى السعودية افضل السيارات لعائلتك

سيارة كيا موهافى 2022 بجميع مواصفاتها، تعد سيارة كيا موهافي كورية الصناعة، تتميز بجمال التصميم والتكنولوجيا الحديثة، التي تجعل السيارة تدخل في منافسة كبيرة مع سيارات أخرى شهيرة مثل شفروليه تاهو وفورد إكسبلورر، تتميز بتوفر العديد من أنظمة الأمان كما أنها مزودة بمعدات كثيرة للترفيه ولمساعدة السائق علي القيادة بسلام، وإليكم أهم المواصفات والمميزات لسيارة كيا موهافي.

سيارة كيا موهافى 2022 بجميع مواصفاتها

مواصفات سيارة كيا موهافي 2022

أبعاد السيارة تتراوح ما بين 4880 مليمتر للطول، أما العرض الكلي لها يبلغ 1915 مليمتر، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2895 مليمتر، وترتف السيارة عن الأرض بمقدار 1765 مليمتر.

سعة محرك السيارة تصل إلى 3.8 لتر، ويعمل المحرك بواسطة سعة تصل إلى 2000 سي سي ويشتمل علي 8 سرعات مختلفة.

المحرك فتيس أوتوماتيكي مكون من 8 سلندرات، وتصل قوته إلى 275 حصان.

عزم الدوران لسيارة كيا موهافي يبلغ 36.9 نيوتن متر بحيث تصل عدد الفات في الدقيقة الواحدة نحو 4400 لفه.

يبلغ 36.9 نيوتن متر بحيث تصل عدد الفات في الدقيقة الواحدة نحو 4400 لفه. تبلغ سعة خزان الوقود إلى 82 لتر، ونوع الوقود المستخدم بنزين 92.

تشتمل علي 8 مقاعد في مقصورتها الداخلية.

مميزات سيارة كيا موهافي 2022

يتوفر بها مرايا وزجاج كهربي، كما يوجد بها مكيف لضبط المناخ بداخل السيارة.

يوجد بها فوانيس ضباب كما تحتوي علي حساسات أمامية ويمكن التحكم في الطارة.

تشمل مصابيح ليد أمامية تزين السيارة بتصميمها القوي والجذاب.

تحتوي علي اسطبات خلفية تعمل بواسطة خاصية led.

جنوط السيارة يأتي بمقاس 18 بوصة ويساعد في الحفاظ علي ثبات السيارة في أثناء السير علي الطرق الوعرة.

يوجد بها شاشة أمامية تعمل عن طريق اللمس.

مزودة بمنفذ usb ، كما تدعم أقراص cd و aux.

يوجد بها كاميرا خلفية يمكن بها مراقبة الطريق في الطرق الغير واسعة.

المقاعد مصنوعة من الجلد ويمكن تحريكها كهربيا في عدة اتجاهات.

وسائل الأمان بسيارة كيا موهافي 2022

تدعم خاصية مراقبة النقط العمياء.

تحتوي علي خاصية بيبي لوك وسنتر لوك.

تشتمل علي خاصية التوزيع الإلكتروني esp.

تدعم خاصية ebd لتوزيع الفرامل في كافة أجزاء السيارة لتساعد في الحفاظ علي ثباتها واستقرارها.

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