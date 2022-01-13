أسطورة السيارات.. سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

مواصفات وأسعار سيارة كيا سبورتاج نتناول كل ما يتعلق بها من خلال هذا المقال نتعرف حيث تعتبر السيارة من الموديل الشهير كيا كارينز من أقوى نوعيات السيارات والتي لها صيت كبير وشهرة ويقبل على شراءها قطاع كبير من الأشخاص وتعتبر السيارة من أقوى المركبات المتواجدة بالأسواق المحلية وتعد من فئة السيارات من النوع الرياضي والمتعدد الاستعمالات ومن خلال هذه السطور التالية توضيح للمواصفات والأسعار الخاصة بالسيارة بمختلف السوق المحلية.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج موديل 2022

مواصفات وأسعار سيارة كيا سبورتاج تعد هي من أكثر عوامل الجذب للكثير من العملاء ومختلف المطلعين على الجديد بعالم السيارات الذي يزخر بالعديد من الموديلات المتميزة، ومن أهم مواصفاتها تصميمها العصري بالإطلالة المميزة الرائعة والشبابية الأكثر إبهار مع الألوان المتعددة لتتلاءم مع مختلف الأذواق ومن أبرز سماتها ومواصفاتها الأساسية ما يلي في النقاط القادمة ، مواصفات سيارة كيا سبورتاج نتحدث عن مواصفات سيارة كيا سبورتاج منها ما يلي في النقاط القادم

السيارة محركها يعمل بالسعة ألف وستمائة سي سي.

قوة محرك كيا كارينز مائة وأربعين حصان.

عزم دوران السيارة مائة وستين نيوتن لكل متر.

المحرك من النوع السداسي الاسطوانات.

ناقل الحركة من النوع الأوتوماتيكي.

التسارع الخاص بكيا كارينز يكون خلال اثني عشر ثانية فقط لتصل للمسافة مائة كم لكل ساعة.

المتوسط الخاص بها لاستهلاك الوقود يصل للقيمة ستة ونصف لتر وهذا لكي يتم قطع المسافة التي تبلغ حوالي مئة كيلو متر.

طول السيارة أربعة ونصف مترات.

العرض الخاص بالسيارة واحد وثمانية من عشرة متر.

ارتفاع السيارة واحد وستة من عشرة مم.

تتوفر نظم الإضاءة للمصابيح من نوع هالوجين.

الشاشة تتوفر بالمقاس لذي يصل لثمانية بوصة.

الشاشة تتوفر بالمقاس لذي يصل لثمانية بوصة. تتوفر الوصلة من النوع يو إس بي، ووصلة نوع إي يو إكس.

الوسائد من النوع الهوائي المدمج لمزيد من الحماية من الرضوض والصدمات.

أسعار سيارة كيا سبورتاج

أسعار سيارة كيا سبورتاج تكون على حسب الفئات التي تتوفر من السيارة من نوع كيا كارينز حيث أنها تتواجد بالمعارض بأسعار تبدأ من أربعمائة أربعة وعشرين ألف وتمتد نحو سعر يصل للقيمة خمسمائة تسعة وأربعين ألف جنيه مصري.