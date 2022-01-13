الأعلى مبيعا مواصفات وأسعار السيارة جي إم سي سييرا ٢٠٢٢في السعودية

سيارة جي إم سي والتي يطلق عليها الوحش الإمريكي تتواجد حاليا في السعودية وفي الدول الخليجية ويوجد فيها جميع وسائل الأمان مما يشعر السائق بكثير من الراحة والأمان أثناء القيادة إلى جانب ذلك يوجد بها محرك قوي مما يجعلك تقودها في الأماكن الوعرة دون أي مشكلة وتوجد في السعودية بنوعين وسوف نتعرف على أهم خصائصها من خلال هذا المقال.

مواصفات السيارة جي إم سي في السعودية

توجد السيارة بنوعين وهم سييرا دينالي وهو الأكثر فخامة وتطورا ويدخل المنافسة بقوة على لقب بيك أب، النوع الثاني هو سييرا AT4x قامت الشركة بتطويره لجعله أكثر راحة.

يوجد في السيارة تصميم جديد بشبك في المقدمة جديد ومصابيح كبيرة الحجم في الأمام واحتفظت بالمظهر القوي الخاص بها.

قامت الشركة بتحديث نظام ملت برو سداسي الوظائف للباب الخلفي ويكون ذلك الفريد من نوعه في عالم السيارات.

جعلت الشركة أرضية الصندوق الخلفي من ألياف الكربون ويتحمل الصندوق نحو ١٠٤٤ لتر.

وجدت السيارة بألوان مميزة وجديدة مثل الرملي والأزرق المعدني والتتانيوم المعدني.

المحرك الخاص بنوع دينالي محرك v8 قوته حوالي ٤٢٠حصان وسعته أكثر من ٦لتر بينما النوع الثاني AT4x محركها هو توربيني سعته أكثر من ٢لتر.

التصميم الخاص بالسيارة