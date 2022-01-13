مواصفات سيارة مازاد مياتا ٢٠٢٢ وأسعارها في مصر والدول العربية

تكون سيارة مزادمياتا من أفضل السيارات الرياضية الموجودة في السوق فكانت الأكثر بيعا خلال عدة سنوات يكون تصميمها صغير والمظهر الخاص بها أكثر من رائع لذلك سوف نتحدث عن مواصفاتها من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة مازاد مياتا ٢٠٢٢

عبارة عن سيارة رياضية ذات أداء رائع.

يوجد بها مقاعد جلدية من النوع الفاخر.

تكون السيارة يابانية.

يوجد بها أضواء أمامية ليد.

المحرك سعته أكثر من ٢ لتر يوجد به ٤ اسطوانات و٦ تروس.

يوجد بها نظام خاص بالفرامل مزدوج .

يوجد بها خاصية البلوتوث.

يوجد بها خاصية توصيلات ٢ شاحن.

يوجد بها راديو ومكبرات سماعات صوت أستريو.

تحتوي على نظام ملاحة جيد.

تحتوي على شاشة ترفيهيه تعمل باللمس مقاس ٧بوصة.

ضمانها حوالي ٣ سنوات و٣٦ ألف ميل. أن

يكون طوالها حوالي ٣٩١٥.

يوجد بها بعض الميزات في التنبيهات المرورية.

بها مميزات السلام والأمانة التي تتوافق مع معايير الصناعة.

يوجد بها خاصية التعرف على الأفخاخ .

بها خاصية تجنب الأصطدام.

عرضها حوالي ١٧٣٥ ويكون ارتفاعها ١٢٣٠.

ضمان انتقالها يكون ٥ سنيين و٦٠ألف ميل .

كثير من العملاء يضعون ثقتهم فيها وذلك بسبب ضمانها.

أسعار سيارة مازادا مياتا٢٠٢٢

تنوعت أسعار السيارة لتختلف من بلد لأخرى ويوف نوضح أسعارها من خلال النقاط التالية:-