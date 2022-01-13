على 60 شهر وبدون مقدم ....اقوي وأرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات فوق الرائعة

عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ،تعتبر سيارة سوزكي فيتار 2022 واحدة من أبرز السيارات اليابانية المتوفرة سوق السيارات المقدمة من خلال شركة سوزكي، حيث أنها تحمل العديد من المواصفات المميزة، مما جعل السيارة تشهد إقبال كبير على محركات بحث جوجل، لأنها تتميز بالجودة العالية والمواصفات القياسية، ولها تصميم خارجي رائع وفخم، كما أنه من المتوقع أن تكون السيارة منافسة بدرجة كبيرة مع السيارات العالمية بنفس الفئة والجيل.

عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

مواصفات سيارة سوزكي فيتارا 2022

تتمتع السيارة بخاصية الدفع الأمامي، كما أن عجلات السيارة جميعها مصنع من المعادن القوية.

كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية نهارية وأيضاً ليلية تعمل من خلال تقنية ألليد المضيئة.

وكما أن طول السيارة على حسب الفئات يبدأ من 4.42 ومنه 1.82، 1.71 متر.

كما أن سعة المحرك يبلغ نحو 1600 سي سي وبأقصى عزم دوران يصل نحو 156 نيوتن بكل متر.

المحرك يولد قوة تصل نحو 120 حصان كما انه يعمل باقتران فتيس أتوماتيك ومكون بـ 6 نقلات ويعمل بـ4 أسطوانات.

أما بالنسبة لسعة خزان البنزين قد تبلغ نحو 47 لتر، وتستهلك السيارة نحو 5.5 لتر، عند السير نحو 100 كيلو.

كما أن لديها سرعة تبلغ نحو 180 كيلو متر بكل ساعة، وتتسارع نحو 0 وصولاً إلى 100 كيلو متر بمعدل 13 ثانية.

كما أن طول قاعدة عجلات السيارة تبلغ نحو 2 متر و500 سم.

أما بالنسبة للسيارة من الداخل 4 مقاعد تكفى لحوالي ست أفراد بالغين كما أن تقنية الحقن الإلكتروني للبنزين.

السيارة تعمل نظام منع السرقة كما أن تحذر السائق الايموبليزر، ويوجد بالسيارة تكييف في السيارة يدعم العمل بالريموت كنترول.

عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا من عبد اللطيف جميل

الفئات المتنوعة في المملكة العربية السعودية بأنظمة تقسيط مختلفة.