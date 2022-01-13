قنبلة الموسم اليابانية.. سيارة تويوتا أفالون 2022 بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

مواصفات سيارة تويوتا افالون نتعرف عليها خلال هذا المقال والتي نوضح فيها أهم المعلومات عن السيارة وأهم مواصفاتها حيث تعتبر السيارة من نوع تويوتا وموديل أفالون من أكثر أنواع السيارات التي لها الكثير من السمات المتميزة، وتعتبر مواصفاتها مزيج كما بين القوة والمتانة في التصميم وقوة المواصفات الخاصة بالمقصورة الداخلية وسمات السيارة من الداخل والتي تجعلها من أنواع السيارات التي تجعل رحلة القيادة أكثر إمتاع ومن خلال هذه السطور توضيح للمواصفات وتكلفة شراء سيارة ماركة تويوتا من موديل أفالون.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا افالون

المواصفات ومختلف أسعار سيارة تويوتا افالون هي أهم المعلومات والتفاصيل التي تخص هذا الموديل ويرغب المشترين في معرفة أهم البيانات فيما يخص هذا الشأن حيث تعتبر السيارة منافسة لأقوى لشاحنات وتقدم لمن يقودها العديد من المميزات والتي نذكر منها ما يلي في هذا المقال ، مواصفات سيارة تويوتا افالون

مواصفات سيارة تويوتا افالون نقدمها من خلال هذا العرض التالي:

مواصفات سيارة تويوتا افالون من حيث التصميم الخارجي أهم ما تمتاز به قوة الهيكل الخارجي لعبور الطرق الوعرة.

المحرك من النوع السداسي الاسطوانات.

قوة المحرك تقدر بنحو مائتين ستة وتسعين حصان.

العزم لدوران محرك السيارة يصل لنحو ثلاثمئة اثنين وستين حصان.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي.

السيارة تعم من خلال المنظومة الخاصة بالدفع الأمامي للعجلات.

سعة المحرك تبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

التسارع الخاص بالسيارة من الماركة العالمية تويوتا أفالون تصل له في خلال ست ثواني ونصف فقط.

تتوفر الحساسات الخاصة بالركن.

المناطق العمياء يوجد لها ملحق بالسيارة للكشف السريع عنها.

النظم الخاصة بالكشف عن التحرك لأي مجسم موجودة بالسيارة.

الفرامل التي تمنع الانغلاق تتوفر بالسيارة من هذا الموديل لمزيد من القيادة الآمنة.

يتوفر مثبتات للمقاعد الخاصة بالأطفال.

اسعار سيارة تويوتا افالون

الفئة الأولى من تلك السيارة تتوفر بالسعر الذي يعدل أربعة عشر ألف دينار بحريني وهذا بأسواق المملكة البحرينية، ومن فئتها الثانية السعر يصل لنحو ستة عشر ألف دينار بحريني.