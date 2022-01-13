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عمر شويل - جدة تخفيض يتجاوز ربع الثمن على هيونداي اكسنت 2022 الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة تعرف على السعر الجديد، تعتبر سيارة السيدان اكسنت المقدمة من هيونداي أفضل السيارات الإقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك باستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91 السير مسافة 18.1 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس، كما انخفض سعر السيارة ضمن تخفيضات السيارات المقامة مؤخراً بالمملكة العربية السعودية بنسبة 28% لذا عليك اغتنام الفرصة الأن، نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة و السعر الجديد، تخفيض يتجاوز ربع الثمن على هيونداي اكسنت 2022 الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة تعرف على السعر الجديد.

تخفيض يتجاوز ربع الثمن على هيونداي اكسنت 2022

انضمت فئة ستاندر من السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات المقامة بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، حيث تتميز سيارة هيونداي اكسنت 2022 ستاندر السيارة الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر قوة 100 حصان، قير اوتوماتيك 6 سرعات تبترونك يعمل بنظام الدفع الأمامي، وقد أصبحت تتوفر السيارة فئة سمارت ضمن العرض بسعر 47 ألف ريال بدلا من 64 ألف و 900 ريال توفير مذهل 17 ألف و 900 ريال ، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 28%.

اكسنت 2022 ستاندر الإقتصادية

تتميز فئة سمارت ب طيس مقاس 15 انش، شبك كروم و اشارات على المرايا الجانبية مع الطي اوتوماتيك، كشافات ضباب امامية، كشاف ضباب خلفي، حساسات خلفية و إمكانية التحكم عن طريق الريموت، كما تتميز سيارة هيونداي اكسنت 2022 ستاندر الاقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة بكافة مواصفات الأمن والسلامة المميزة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، عدد 2 ايرباج و عدد خمس احزمة امان.

مزايا اكسنت فئة سمارت

تتميز فئة سمارت بمقاعد مخمل، أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية بالكامل، اتصال يو اس بي ومدخل AUX، ومن حيث الأمان تقنية دعم المكابح، كما تتميز السيارة الأفضل بين المنافسين ب مرايا كهربائية، تحكم كامل من خلال المقود بالنظام الصوتي، البلوتوث و عداد الرحلات، تحتوي كذلك على منفذ USB، مكيف يدوي، فتحات تكييف خلفية، مسند بالوسط درج و منفذ طاقة خلفي، قدمنا لكم اليوم تخفيض يتجاوز ربع الثمن على هيونداي اكسنت 2022 الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة تعرف على السعر الجديد.