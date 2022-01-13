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عمر شويل - جدة تقسيط سيارات مستعملة على 7 سنوات بدون مقدم وبدون دفعة أخيرة، تتوفر لدينا اليوم عروض مميزة على مركبات حديثة موديل 2022 استعمال خفيف جداً، حيث عُرضت جميعها للتقبيل بنظام التقسيط على 7 سنوات بدون سداد أي دفعات سواء مقدم أو دفعة نهائية. السيارة الأولى هي كامري 2022 فئة نص فل هايبرد متواجدة بمدينة جيزان، محرك هجين 4 سلندر 2500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 7 ألاف كيلو متر، تتميز بإمكانية التشغيل بصمة، تحكم وتخزين وضعيات للقيادة، مقاعد قماش، تحكم كامل عن طريق الدريكسيون، مكيف يدوي فتحات تكييف خلفية. تتميز السيارة أيضاً بحساسات خلفية ومصابيح ليد، فتحة سقف وكاميرا خلفية وشاشة وسائط، بالاضافة إلى منافذ للشحن والطاقة وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بنظام التقسيط على 7 سنوات عن طريق بنك الراجحي، مدة السداد تتضمن أقساط 5 سنوات + دفعة أخيرة قابلة للتقسيط على سنتين والقسط الشهري 1840 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط على 7 سنوات

تتوفر أيضاً للتقسيط على فترة سداد تصل إلى 7 سنوات سيارة تويوتا كورولا XLI 2022، السيارة تتواجد بمدينة مكة المكرمة محركها 4 سلندر 1500 سي سي والقير أوتوماتيك والممشى 1000 كيلو متر فقط. تتميز السيارة بمواصفات الفل الكامل مثل إمكانية التشغيل عن طريق البصمة، فتحة سقف، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات والأوامر الصوتية. تتميز أيضاً بإكسسوارات كروم، شاشة ترفية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضاءات ليد وكاميرا خلفية. السيارة للتنازل بدون رسوم على شركة عبد اللطيف جميل، تم سداد 3 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 57 قسط والدفعة الأخيرة 27331 ريال قابلة للتقسيط، إذن سيكون عليك دفع أقساط 7 سنوات إلا 3 أشهر بقيمة 1778 ريال للقسط الواحد.

تتوفر للتقبيل بنظام التقسيط على 7 سنوات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 بدون دبل، محرك 4 سلندر قير أوتوماتيك و الممشى 7 ألاف كيلو متر. تتميز بمقاعد جلدية، مقود جلدي يمكن التحكم من خلاله بأنظمة السيارة، مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، شاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو و تكييف هواء أوتوماتيكي، نظام البلوتوث، تثبيت السرعة، المساعدة التلقائية في ركن السيارة، نظام منع انغلاق المكابح والمساعدة على صعود المرتفعات. السيارة للتنازل بدون مقابل تم سداد قسطين فقط ويتبقي 58 قسط + الدفعة الأخيرة 46 ألف ريال قابلة للتقسيط، إذن ستكون القيمة الاجمالية قسط 1544 ريال على سبع سنوات إلا القسطين المدفوعين.

عروض تقبيل سيارات مستعملة

تتوفر للتقبيل بالرياض سيارة شانجان فئة CS95 موديل 2022 عدادها 5 ألاف كيلو متر فقط، ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي تولد قوة تكافئ 223 حصان، السيارة باللون الرمادي والداخلية جملي معها ضمان 3 سنوات أو 150 ألف كيلو متر أيهما أقرب، بالاضافة إلى صيانة مجانية حتى 35 ألف كيلو متر. السيارة أيضاً معها تأمين شامل من مصرف الراجحي لمدة 5 سنوات، كما تم إضافة حماية نانو كاملة للموتور وتظليل حراري ضمان عشر سنوات.

مطلوب دفع أقساط 7 سنوات إلا ثلاثة أشهر مدفوعة لتقبيل السيارة على بنك الراجحي بقيمة 1680 ريال للقسط الشهري، عدد الأقساط المتبقية 57 قسط + أقساط الدفعة الأخيرة ( 41 ألف ريال قابلة للتقسيط على سنتين ). تتميز بزجاج كهربائي بالكامل أوتو لمسة واحدة، عدد 2 ريموت كنترول، كشافات ضباب وإشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك، فتحة سقف بانوراما، مقاعد جلد، إمكانية الدخول الذكي والتشغيل عن بعد، إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، الأوامر الصوتية والبلوتوث وغيرها من المواصفات.