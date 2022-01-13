نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة للحفاظ على عفشة السيارة.. الميكانيكي يجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد الكثير من الأجزاء الميكانيكية الموجودة داخل السيارة، ومن أهمها عفشة السيارة التي تعتبر من أهم الأشياء التي تتحكم بعمر السيارة، ولابد من الحفاظ على عفشة السيارة ومراعاة الاستخدام الجيد لها، فهي تحتوي على دورة التبريد والتي تشمل الردياتير، وقربة المياه، ومروحة التبريد، وإذا جئنا لمحرك السيارة فهو يعتبر المحرك الأساسي والقلب النابض لتلك المنظومة المعقدة، بالإضافة إلى ناقل الحركة أو “الدبرياج” والذي من دوره تنظيم السرعات في السيارة.

كيفية الحفاظ على عفشة السيارة

وحديثنا اليوم يخص العفشة وكيفية الحفاظ على عفشة السيارة، حيث يوجد في السيارة عدة أجزاء لها اهمية كبيرة، والتي تدخل جميعها تحت مسمى “عفشة” السيارة، حيث تحتوي على مجموعة من العناصر الميكانيكية المعقدة والمرتبطة في جزء واحد، وتعمل على تنظيم الحركة داخل السيارة بشكل مريح، وسوف نتطرق اليوم لأحسن طريقة للحفاظ على العفشة.

طريقة الحفاظ على محرك السيارة

وإذا أردت الحفاظ على عفشة السيارة بشكل عام، فلابد عليك أن تتعامل معها بطريقة حساسة وبالأخص مع المطبات الصناعية والحفر، وذلك حتى تتجنب الأضرار الجمة التي سوف تحدث من الوقوع في المطبات، لأن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على كافة أجزاء العفشة، ومن الواجب عليك كصاحب سيارة أن تقوم بتربيط عفشة السيارة من حين إلى آخر، وذلك عن طريق أحد المراكز المتخصصة، وبالاستعانة بمفاتيح الضبط المناسبة لذلك، كما يجب الاهتمام بشكل دوري بعدم وجود ترشيح للزيت من الداخل، أو خلل موجود في أحد العناصر المعدنية، حيث ذلك سوف يتسبب في مشكلات غاية في الخطورة أثناء القيادة

الحفاظ على السيارة

وللحفاظ على السيارة بشكل عام، من الواجب عليك أن تقوم بالكشف الجيد على مساعدين السيارة، سواء كانت الأمامية والخلفية، ومتابعة العيوب التي تحدث من الاستخدام وتؤدي لتآكل الكاوتش العلوي داخل جسم المساعد، وهذا يعتبر نذير واضح وصريح يبلغك ببداية تلف المساعد في سيارتك، بالإضافة إلى ملاحظة علامات تسريب وترشيح للزيت، وهي أيضًا تعتبر من علامات تلف المساعد، بالإضافة لعدم وجود ليونة وسهولة اثناء خوض الحفر والمطبات وسماع صوت خشونة.

مشاكل عفشة السيارة

ولتجنب مشاكل عفشة السيارة، يجب أن تكون طريقة الاصطفاف سليمة وبحركة مستقيمة، وذلك للحفاظ على كبالن السيارة ويطيل عمرها، بجانب فحص الكبالن في السيارة إذا شعرت بظهور أصوات مثل الـ”طقطقة” أو أي شئ مماثل، وبالأخص عند المنحنيات والمنعطفات، ومن الواجب عليك أيضًا عدم الانعطاف بقوة، حيث من الأفضل متابعة الحالة العامة للمقصات، وتغييرها في حالة التلف الكامل الغير قابل للإصلاح أو متابعة الصيانة عند وجود تلف في منطقة الجلب التي يمكن تداركه، مع التشحيم الدوري الجيد، وغسيل عفشة السيارة والشاسية من حين إلى آخر.