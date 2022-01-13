نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا تندرا toyota tundra 2021 شاحنة البيك أب الشرسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا تندرا toyota tundra 2021 من أقوي سيارات البيك أب على الساحة، تملك مجموعة خارقة من الإمكانيات التي تجعلها تتعامل مع الطرق القاسية، بكل سلاسة، وسهولة، وتقدم أداء مذهل، يشعر به سائق السيارة، الذي تمنحه قيادة ممتعة، وآمنة، مع أحدث أنظمة الآمان العالمية، شكل خارجي صلب، ومقصورة داخلية فاخرة، وأنظمة ترفيه متطورة، يسهل التعامل معها، وتجعل التجول بالسيارة، أكثر إمتاعاً، تملك محرك إقتصادي، وقوي بمميزات قياسية، فماهي مواصفات تويوتا تندرا 2021 ذلك ما سنتعرف عليه في التالي.

مواصفات تويوتا تندرا toyota tundra 2021

تويوتا تندرا تعتبر من أضخم السيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، تتوافر ب 6 فئات متنوعة، أبعاد المركبة الخارجية تتمثل في عرض 2029 مم، أما الارتفاع يصل إلى 1960 مم، تتميز بضخامتها ووزنها الثقيل الذي يتراوح مابين ال 2345 كجم إلى 2571، تويوتا شركة يابانية الأصل لكن تلك السيارة صنعت في ولاية تكساس في أحد المصانع التابعه للشركة هناك.

التصميم الخارجي toyota tundra 2021

الشكل الخارجي لها يأتي بمقدمة على غرار موديل 2019، مع بعض الإضافات الحديثة، من مرايا سوداء اللون على الجانبين، وشباك أمامية صلبة، ذات طابع هجومي، تحمل علامة تويوتا المميزة، تدعم تقنيات Trail edition و تقنية nightshadeK ، تدعم أيضا وجود كاميرا بالخلف.

أنظمة الآمان والسلامة تويوتا تندرا 2021

تدعم تويوتا تندرا 2021 مجموعة قوية من أنظمة السلامة ومساعدة قائد السيارة، على تجاوز أصعب الظروف المناخية والطرقات، بأقل مجهود، والاستمتاع بتجاوز تلك الصعاب، بما تملكه تويوتا تندرا، من إمكانيات قتالية، تجعل السير على الطرقات الوعرة تحدي لسائق، ومعرفة مدي قدرات المركبة المصنوعة خصيصاً لمواجهة مثل تلك الطرقات.

تدعم نظام تثبيت السرعة أثناء القيادة، والقدرة على اكتشاف الاجسام حول السيارة والتي لا ينتبه لها السائق، مثل الحيوانات، أو الدراجات والمشاه، يتوفر أيضا تقنية التحذير عند انحراف السيارة عن المسار الصحيح، والتنبيه من الاصطدام.

مقصورة تندرا الداخلية 2021

المقصورة الداخلية رائعة مع مساحات واسعة بين مقاعد السيارات، التي تتسع ل 6 أشخاص، مغطاه بالقماش الفاخر، يوجد الكثير من قطع البلاستيك الصلبة داخل المقصورة، وذلك من الأمور التي تأخذ عليها، صندوق السيارة الخلفي كبير، ولكنه مرتفع بعض الشيء، تستطيع أن تحمل مقدار 784 كجم.

سعر toyota tundra 2021 المملكة

سعر المركبة في السعودية بالنسبة للفئة الأساسية يقدر ب 127،603 ريال، وتزيد الأسعار بالتدريج بين الفئات ال 6 وصولا إلى النسخخة الأعلى سعراً ب 184،683 ريال.