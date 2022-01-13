نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر لكزس IS الجديدة عربة السيدان وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر لكزس IS الجديدة ، سيارات لكزس تعتبر من أفخم السيارات اليابانية بل هي من أعلاهم على الإطلاق والتي تمتلكها شركة تويوتا وهي الشركة الأم والتي تتميز بالاعتمادية التي يعتبر صفة متفردة فيها لا توجد في أي سيارة منافسة لها، كما تحتل السيارة المراكز الأولى في الاعتمادية وذلك بحسب تقارير “جي دي باور” وتلك التقارير تصدر بشكل مستمر عن Lexus حيث أخذت شركة لكزس العديد من الجوائز لعدة سيارات من إنتاجها ولأن ما يميزها هو الاعتمادية فهناك دول استغلت تلك النقطة الإيجابية فسنطلعك في تلك المقالة عن مميزات العربة وكل ما تريد معرفته.

مواصفات وسعر لكزس IS الجديدة

سيارات Lexus أصبحت تاكسي في الكثير من الدول بسبب خاصية الاعتمادية، وهذه تعتبر من أفضل الدعاية للسيارة. كما أنها تعتبر دعاية مجانية للشركة، هذا بالإضافة أنها دعاية لليابان التي أصبحت مشهورة باعتمادية السيارة بشكل كبير.

ومن أهم ما يعطي شركة لكزس تميزها ورونقها هو التنوع في السيارات التي تقوم بطرحها وتكنولوجيتها المتجددة بشكل دائم، والتي تحرص على وجودها والاهتمام بها في كل إنتاجيتها.بالإضافة إلى التحديث والتطوير المستمر لعرباتها لكي تصبح أكثر اعتمادية لكي تسهل على المستهلك في القيادة وفي الفقرات القادمة سنطلعك على مواصفات وسعر لكزس IS الجديدة.

لكزس IS

سيارات Lexus IS تحديداً في المملكة السعودية تتوفر بالكثير والعديد من فئاتها المختلفة ومن دون شك تكون بأسعار متفاوتة مختلفة. وكذلك تتوفر سيارة لكزس بمحركات عديدة منها :-

المحرك الأول: محرك بسعة 2.0 لتر تيربو 4 سلندر. قوة المحرك تبلغ 241 حصان. وعزم أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن متر. كذلك سعة خزان الوقود 66 لتر.

المحرك الثاني: محرك بسعة 3.5 لتر تيربو V6. قوة المحرك تبلغ 311 حصان. عزم أقصى للدوران يبلغ 380 نيوتن متر. كذلك سعة خزان الوقود 66 لتر.



لكزس 2022

أبعاد سيارة Lexus هي :

وزن السيارة وهي فارغة يبلغ من 1655إلى 1695 كغ.

وزن السيارة الإجمالي هو 2115 كغ.

مسافة السيارة الطولية بين منتصف العجلات يبلغ 2800 مم.

أسعار لكزس

سنطلعكم على أسعار لكزس بموديلات Lexus الجديدة علماً أن تلك الأسعار تشمل الضريبة:

لكزس موديل IS 300 AA Elegant سعرها يبلغ 180 ألف ريال سعودي.

لكزس موديل IS 300 BB Excellence سعرها يبلغ 202,200 ألف ريال سعودي.

كذلك عربة لكزس موديل IS 350 CC Elite سعرها يبلغ 209,300 ألف ريال سعودي.

لكزس موديل IS 350 F Sport سعرها يبلغ 239,100 ألف ريال سعودي.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن تكونوا أستمتعم بــ مواصفات وسعر لكزس IS الجديدة و عربة Lexus الجديدة ودمتم بخير دائما.