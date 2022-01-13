الفخامة والرقي.. سيارة رنج روفر 2022 Range Rover في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات سيارة رانج روفر أكثر المعلومات المبحوث عنها من قبل المهتمين بعالم السيارات الممتلئ بكل جديد ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم الملحقات المتواجدة بالسيارة والتي تميزها عن بقية الموديلات المتوفرة من السيارات حيث أن السيارة من موديل رانج روفر تعد من السيارات العابرة لأصعب الطرق حيث تتوفر فيها الكثير من الخصائص التي تجعلها تعبر الطريقة بالسرعة القصوى مع توفر كافة عوامل الأمان ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة رانج روفر المميزة وتكلفة شرائها.

مواصفات سيارة رانج روفر بالسعودية

الأسعار وكل المواصفات للسيارة من الموديل رانج روفر من أكثر ما يرغب جميع العملاء في التعرف على المزيد فيما يتعلق بها حيث تعد الفئات المختلفة من السيارة لها أسعارها الخاصة والتي تؤهلها لتكون من السيارات المنافسة بالأسواق المحلية والعالمية والسعر والخصائص للسيارة رانج روفر نتابعها من خلال الآتي نتعرف علي ، مواصفات سيارة رانج روفر ،نتابع عبر السطور مواصفات سيارة رانج روفر والتي يبحث عنها عموم المشترين والراغبين في الحجز لسيارة والتي تتمتع بالآتي من المواصفات القادمة:

السيارة رانج روفر تتمتع بقوة محرك تصل للقيمة ثلاثمئة حصان.

عزم دورانه يبلغ أربعمائة وخمسين نيوتن لكل متر.

المحرك تصل سعته إلى ثلاثة آلاف سي سي.

يتوفر الناقل الحركي من نوعه الأوتوماتيكي.

السيارة يتوفر بها المكيف الداخلي لتحسين أجواء السيارة.

من أهم الملحقات بالسيارة تواجد مشغل السيديهات والراديو.

شاشة تعمل باللمس بمقاس ستة ونصف بوصة.

السيارة تتواجد بالأسواق المحلية بفئات متعددة وألوان مختلفة تتيح حرية الاختيار.

الفرامل التي تمنع الانغلاق تتوفر بالسيارة وتعمل بالنظام إي بي إس.

السيارة أيضا عجلاتها من الألومنيوم وتمتاز بالقوة الفائقة.

أسعار سيارة رانج روفر بالسعودية

أسعار سيارة رانج روفر متفاوتة وهذا على حسب مختلف الفئات الخاصة بهذا النوع من السيارات، حيث ن السيارة تتواجد بمختلف المعارض بالجمهورية وبأسعار تبدأ من مليون وثلاثمئة ألف وحتى سعر اثنين مليون جنيه على حسب الفئة التي تمتي لها السيارة.