تعرف الآن اسعار سيارات كسر زيرو بحالة ممتازة وأهم مواصفاتها واسعارها في الأسواق، يشهد السوق المصري أنواع سيارات مختلفة الماركات منها اليابانية والفرنسية والأوروبية وهذه السيارات تنتمى إلى ماركات عالمية والكثير من الناس يبحث عن السيارة الجيدة والسعر المناسب ونحن في هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم بعض أنواع السيارات كسر الزيرو من حيث سعرها ومواصفاتها فتابعونا.

اسعار سيارة كسر زيرو شيفرولية أوبترا موديل 2021

تعتبر السيارة السيدان شيفرولية أوبترا من السيارات المرغوب في شرائها.

من السيارات المرغوب في شرائها. حيث أن السيارة تعتمد على محرك سعته 1.5 لتر وهذا المحرك يولد قوة 110 حصان.

والسيارة شيفرولية أوبتر بها ناقل الحركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

حيث تبلغ السيارة أقصى سرعة وهى 170 كم / ساعة بعزم دوران147 نيوتن متر.

وتعتبر السيارة شيفرولية أوبترا من السيارات الاقتصادية في البنزين حيث أن معدل الاستهلاك يبلغ 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

والشكل الخارجي للسيارة يعتمد على الذوق الرفيع.

كما أن السيارة لها شكل انسيابي جميل ومن حيث الإضاءة فهي قوية جدا حيث أن بها المصابيح الأمامية ليد.

ومن الداخل تجد السيارة مريحة جدا من حيث القيادة وتتوافر بها كل مقومات السلامة والأمان.

كما أن بها شاشة تعمل باللمس 8 بوصة والجالس في السيارة لا يشعر بصوت المحرك.

سعر السيارة شيفرولية أوبترا يبدأ من 197.500 جنيه إلى 218 ألف جنيه مصري.

اسعار سيارات كسر زيرو شيفرولية أفيو

السيارة شيفرولية أفيو موديل 2021 من السيارات المحببة لدى المشتريين.

حيث أن السيارة مجمعة محليا وبها محرك سعة 1.5 لتر يولد قوة 97 حصان.

كما أن بها ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بأربع سرعات.

والسيارة سعة خزان الوقود بها 45 لتر وهى اقتصادية في استهلاك البنزين حيث تستهلك 7 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة شيفرولية أفيو موديل 2021 يبدأ سعر السيارة شيفرولية أفيو 2021 من 192.900 جنيه مصري إلى 198.300 جنيه مصري.

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