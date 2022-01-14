نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة فولكس فاجن ارتيون 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بأسعار ومواصفات مذهلة في المقال التالي
مواصفات سيارة فولكس فاجن ارتيون تعد من أكثر الخصائص التي يبحث عن كل ما يتعلق بها مختلف المشترين وكل من يرغب في الحجز لتلك السيارة المتميزة بخصائصها ومواصفاتها وأداءها الأعلى جودة والأسعار والمواصفات الخاصة التي تمتلكها سيارة فولكس فاجن تيجوان ينتشر تداولها بمختلف المنصات التي تهتم بالعرض المستمر لأحدث الموديلات التي تتوفر من السيارات ومن خلال تلك المقالة نوافيكم بالعرض الشامل عن السعر والسمات للسيارة الألمانية فولكس فاجن تيجوان
مواصفات سياره فولكس فاجن ارتيون
مواصفات السيارة من طراز فولكس فاجن ارتيون نتطرق لها عبر تلك السطور والتي تمتز بالعديد من الخصائص المميزة من حيث التكوين الداخلي والتصميم الخارجي الأكثر تميز من النوع الكروس أوفر عالي المواصفات المطابقة للمعايير العالمية، وبالنسبة لهم المواصفات فنقوم بعرضها عبر الآتي ذكره من تلك النقاط القادمة ، مواصفات سيارة فولكس فاجن تيجوان عن ، المواصفات للسيارة من الطراز فولكس فاجن ارتيون من أهمها ما يلي ذكره في النقاط القادمة
- المحرك الخاص بالسيارة يقدر بالسعة ألف وأربعمائة سي سي.
- التسارع الخاص بالسيارة يصل لتسع ثواني.
- السيارة تتوفر بقوة المحرك التي تعدل حوالي مائة وخمسين حصانا.
- عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل للقيمة مائتين وخمسين نيوتن لكل متر.
- الحجم الخاص بالسيارة هو الكروس أوفر ومن الحجم المدمج.
- التصميم يمتاز بالقوة والمتانة الفائقة.
- القاعدة الخاصة بالعجلات من النوع إم كيو بي.
- الخامات للمقاعد عالية الجودة.
- السيارة أيضا يتوفر بها الفرامل التي تمنع الانغلاق.
- يتوفر أيضا مكيف يعمل عن بعد.
- الشنطة من الخلف بالسعة التي تعدل ستمائة وخمسة عشر لتر.
- يتوفر النظام ستارت ستوب وهو الذي يجعلها موفرة للوقود.
- نظام الأكتيفيتي سلندر متوفر بالسيارة لكي
- تعمل اسطوانتين فقط بالمحرك حال الاستعمال الخفيف للسيارة.
أسعار سيارة فولكس فاجن ارتيون بالسعودية
أسعار سيارة فولكس فاجن ارتيون تتوقف على الفئات المنتمية لها السيارة حيث تتوفر السيارة من الفئة الأولى بالسعر ثمانمئة وخمسين ألف جنيه مصري بالسوق المحلية المصرية يوجد في كثير من معارض المملكة.
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