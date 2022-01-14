الغندورة وصلت السعودية.. سيارة بي إم دبليو IX 2022 بشكلها الجديد وأحدث مواصفات ومميزات السيارة الجبارة

مواصفات سيارة بي ام دبليو IX تعد من أهم الأمور التي تعتبر أقوى المعلومات المبحوث عنها بشكل كبير حيث تعتبر السيارة من النوع بي إم دابليو تحظى بشهرة بالغة على المستويات المحلية والعالمية ولها لعديد من الخصائص شديدة التفرد ولها ملحقات مميزة وقد تم تزويد أحدث موديلاتها بالعديد من الخصائص والملحقات ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أكثر المواصفات جاذبية لمختلف العملاء مما يجعلهم يطمحون لشرائها كما سنوضح التكلفة الخاصة بالشراء للسيارة من مختلف المعارض المتواجدة بالسوق المحلي

مواصفات سيارة بي ام دبليو IX موديل 2022

مواصفات سيارة بي ام دبليو IX نتطرق لها عير خلال هذا المقال حيث أن السيارة تعد مزيجا ما بين الكلاسيكية وروعة الأداء والتصميم العصري مع انطلاقة خفيفة حرة على أصعب الطرق والمنحدرات وإليكم العرض التفصيلي لأهم ما تتفوق به السيارة من مواصفات على مختلف منافساتها من أقوى الموديلات للماركات الأخرى حيث تعد السيارة موديل بي إم دابليو تحظى بالاهتمام البالغ لمعرفة خصائصها وأهم التحديثات الطارئة على هيكلها ومقصورتها الداخلية وفيما يلي تفاصيل أكثر عن السعر وأهم المواصفات لسيارة بي ام دبليو BMW ، مواصفات سيارة بي ام دبليو إليكم من خلال الآتي طرحا مفصلا عن المواصفات للسيارة بي ام دبليو BMW والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:

مواصفات سيارة بي ام دبليو IX من أهمها أنها تعد من النوع السيدان والمتعددة الاستخدام ومن النوع الرياضي.

قوة المحرك الخاص بالسيارة تصل لنحو مائتين ثمانية وخمسين حصان.

السيارة يمتلك محركه قيمة عزم دوران تصل لنحو أربعمائة نيوتن لكل متر.

التسارع الخاص بالسيارة تصل له خلال ست ثواني.

المحرك يبلغ من السعة ثلاثة آلاف سي سي.

تتوفر الفرامل التي تمنع الانغلاق كما أن السيارة لها نظام آمن من حيث قدرتها على العبور لأصعب الطرق لما لعا من قدرة عالية على الثبات.

أسعار سيارة بي ام دبليو 2022 IX

السعر الخاص بالسيارة بي إم دابليو لفئتها الأولى يصل للقيمة المالية سبعة وعشرين ألف دينار كويتي بمختلف المعارض التي تتواجد بالكويت ومتوفرة بالسعر أربعة وثلاثين ألف دينار وهذا للفئة الثانية من السيارة.