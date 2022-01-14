نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة تويوتا راش ٢٠٢٢ في السعودية والبلدان العربية وأهم مواصفاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا راش ٢٠٢٢ في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول العربية من أكثر اهتمامات عدد كبير من عشاق اقتناء السيارات ذات الجودة والقوة والمواصفات الاحترافية والشكل المثالي الجذاب في نفس الوقت ، ولا سيما أنها تمتلك مواصفات قوية ومهمة جدًا يحتاج إلى توافرها في سياراتهم العديد من الأشخاص ، كما إن سعر هذه السيارة يُعد مناسبة تمامًا عند المقارنة مع مواصفاتها وقوتها وإمكاناتها وأيضا شكلها الجميل والمميز ، وفيما يلي توضيح أهم مواصفات سيارة Toyota Rush 2022 وسعرها في مختلف البلدان بالفصيل.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

تُعد سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022 واحدة من أهم السيارات العائلية والمحلية إلى العديد من الأشخاص كثيري السفر ، حيث إنها تضم سبعة مقاعد وبها درجة اتساع تجعلها من السيارات المناسبة لتنقل بها لمسافات طويلة براحة تامة.

وهناك العديد من فئات سيارات تويوتا راش ولكل منها مواصفات خاصة حيث إن سيارة تويوتا استاندرد هي الأقل سعرا ومواصفات ولكنها مع ذلك ذو مواصفات مهمة مثل المحرك القوي والاتساع والمصابيح الأمامية ونظام الأمان الاحترافي والمصابيح الأمامية الضبابية. ولها إطارات بمقاس 17 بوصة ومصنوعة من الألومنيوم>

وتُعد مواصفات سيارة تويوتا راش GL هي الأقوى من الفئة السابق ن حيث إنها تتملك على سبيل المثال محرك بسعة 1.5 لتر ن و4 سلندرات، بقوة 103 حصان وقوة عزم تبلغ 6 آلاف لفة في الدقيقة، كما غن للسيارة عزم دوران بقوة 36 نيوتن.متر، أما ناقل الحركة فهو من النوع الهيدرو أتوماتيك، ويوجد لناقل الحركة أربعة سرعات مختلفة، وتضم السيارة نظام أمان احترافي أيضُا وشكل جذاب انسيابي أكثر من رائع ولها درجة اتساع م الداخل ممتازة.

أما خزان الوقود فإن السَّعَة الكاملة له تبلغ 45 لترًا، كما إن السيارة من السيارات الاقتصادية إلى حد كبير في استهلاك الوقود ؛ حيث إنها تستهلك لتر واحد فقط لكل 16.3 كيلو متر تقطعه السيارة.

سعر سيارة تويوتا راش ٢٠٢٢

إن سعر سيارة تويوتا راش أقل كثيرًا من سعر سيارة لامبورجيني ، لقد ارتفعت قيمة أسعار موديلات سيارات تويوتا راش عن العام الماضي بحوالي 10 الاف ريال سعودي، حيث جاءت أسعار الموديلات على النحو التالي: