الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا يارس 2022 toyota yaris في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 toyota yaris، السيارة الشهيرة تويوتا يارس لها العديد من المميزات والخصائص وتعتبر من بين أقوى نوعيات السيارات وما قد تم تزويدها به من خلال الشركة المنتجة يعد من أقوى عوامل الجذب لشراء هذا الموديل المميز والذي يعتبر من بين أهم الموديلات المتميزة والتي من الممكن أن تتم قيادتها على أصعب الطرق ويعد هذا الموديل هو أقوى منافس لأقوى الموديلات من الماركات الأخرى ومن خلال ما يلي نتعرف على كل ما يخص السيارة من الموديل الأقوى والأشهر تويوتا يارس حيث تعتبر السيارة مزودة بأعلى الإمكانات التي تؤهلها لكي تكون سيارة عابرة للطرق المتناهية في الصعوبة دون منافس حيث أن هيكلها القوي ومتانته يؤهلها لذلك مع بينا أهم تجهيزات السلامة التي تتوفر بالسيارة من هذا الموديل عالي المستوى.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

السيارة من هذا الموديل لها خصائصها الفريدة والتي من أبرزها المظهر القوي من الخارج مع جمال المقصورة الداخلية مع إلحاق المزيد من التطور والتحديث لها من خلال تزويدها بالكثير من ملحقات الرفاهية والتي من أبرزها ما يأتي:

السيارة يتوفر بها من الداخل المكيف والذي يعمل بالريموت كونترول.

يتوفر بالشاحنة تويوتا يارس لوصلات التي يحتاجها الأشخاص من وصلة يو إس بي ووصلة إي يو إكس.

مشغل سيديهات بالسيارة يعد متوفر أيضا مع وجود راديو مدمج.

شاشة لمس متوفرة بالمقاس سبعة بوصة.

تتوفر أيضا السماعات المتميزة بالسيارة بأعلى مستوى من الجودة.

مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

السيارة متوفر بها النظام الآمن للفرامل والذي يعرف بالنظام إي بي إس المانع للانغلاق للفرامل.

الوسائد الهوائية من أهم الملحقات المتواجدة بالسيارة والتي تقي الإصابات حال التعرض للتصادمات أو الرضوض.

المحرك الخاص بالسيارة بالقوة ثمانية وتسعين حصان.

المحرك من النوع الرباعي الاسطوانات أربعة سلندر.

عزم الدوران يصل للقيمة مائة ثلاثة وعشرين نيوتن لكل متر.

السيارة تقطع المسافة مائة كيلو متر باستهلاك حوالي خمسة لتر من طاقة الوقود وكميته المتوفرة.

يتوفر نوع الناقل من النوع اليدوي للتروس.

السيارة مقصورتها مريحة ومتسعة وبعدد حوال سبعة ركاب.

أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في السعودية

تراوح سعر سيارة يارس 2022 toyota yaris في المملكة العربية السعودية عند سعر 58 الف ريال سعودي.