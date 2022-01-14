النترا 2021 و سوناتا وتوسان 2021 و ازيرا من أكثر السيارات التي يجري البحث عنها في المملكة العربية السعودية لاقتنائها، وهناك طلب على هذه السيارات في حالاتها الجديدة والمستعملة، ويركز هذا المقال على حالات مستعملة نظيفة من هذه السيارات بالمملكة بأرخص الأسعار، وتتميز بعض سيارات هيونداي بكونها سيارات اعتمادية موفرة في صرفية الوقود في حين أن البعض الأخر يتميز بالفخامة والجودة العالية والأداء القوي.

سيارات النترا 2021 سوناتا توسان 2021 ازيرا 2021 مستعملة رخيصة بأقل الأسعار

هناك سيارة النترا 2021 بسعر رخيص في المدينة، السيارة ستاندر مكينة 2000 سي سي.

ممشى السيارة هو 22 ألف و735 كيلومتر، السيارة بدون اي حوادث أو صدمات ولا ملاحظات البودي بحالة الوكالة.

حالة السيارة من الداخل متوسطة وتحتاج إلى تجديد بسيط وقد يفي التنظيف القوي بالغرض.

وفي الوقت نفسه حالة محرك السيارة جيدة وتم إجراء جميع أعمال الصيانات الدورية في وكالة هيونداي.

سعر السيارة هو 69 ألف ريال سعودي، لون السيارة هو الرمادي والسيارة تحتوي على عزل حراري.

سوناتا 2021 رخيصة بحالات قوية وممشى منخفض

وفي الوقت نفسه هناك سوناتا 2021 ممشى السيارة هو 9 آلاف كيلومتر فقط قابلين للزيادة حتى بيع السيارة.

لون السيارة الخارجي جملي، فئة السيارة فل كامل بريميوم، وأبرز مواصفات السيارة هي احتوائها على سقف بانورامي.

بالإضافة إلى ذلك محرك السيارة بسعة 2.5 لتر، السيارة تحتوي على شاحن لاسلكي.

سعر السيارة هو 119 ألف ريال سعودي وغير قابل للتفاوض السيارة تقع في الرياض وهي من المالك الأول.

توسان 2021 مستعملة بأسعار مفاجأة 100%

هناك سيارة توسان 2021 مستعملة بقير اتوماتيك ممشى السيارة هو 24 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه فئة السيارة ستاندر، سعر السيارة 71 ألف ريال سعودي.

لون السيارة فضي وحالتها من الخارج متوسطة ومن الداخل أيضا متوسطة تحتاج إلى بعض التعديلات والسعر قابل للتفاوض.

ازيرا 2021 التي تتصدر هي والنترا 2021 مشهد سيارات السيدان لدى هيونداي