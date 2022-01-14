كامري 2021 الوعرة الجبارة صاحبة الشعبية الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ولم تحقق كامري النجاح الذي مكنها من التواجد في قائمة السيارات الأكثر مبيعا في السعودية من قبيل الصدفة، ولكن كان هذا نتاج الإمكانيات الجبارة التي تقدمها السيارة القوية من أداء استثنائي على الطريق مهما كانت وعورته أو الأجواء المحيطة به، بالإضافة إلى عامل السعر المناسب، وساهم كذلك اسم تويوتا في اعتلاء كامري المكانة التي هي عليها الآن بما لها من صيت ذائع في جميع دول الخليج خاصة السعودية.

كامري 2021 سعر منخفض وإمكانيات جبارة سيارات تويوتا رخيصة

هناك كامري 2021 في الرياض، السيارة لونها أبيض، ناقل حركة المركبة اوتوماتيك، ممشى السيارة 38 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه بدي السيارة من الخارج بحالة جيدة باستثناء حكة بجانب الباب الأمامي من جهة اليمين.

السيارة عليها حماية عازلة ضد الشمس على كامل زجاج السيارة، سعر السيارة هو 110 ألف ريال سعودي.

حالة المحرك جيدة وكذلك حالة جميع أجزائها وذلك لأن الصيانة الدورية كانت تتم في موعدها.

كامري رخيصة بأسعار منخفضة في السعودية سيارات مستعملة للبيع

كذلك هناك كامري موديل 2021 باللون الأسود الملكي ممشى 47 ألف كيلومتر، حالة المحرك وكالة، حالة الصالون جيدة.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 95 ألف ريال سعودي، السيارة تحتوي على طبقة نانو من 6 طبقات.

العازل عليه 5 سنوات ضمان من الشركة المُصنعة، حالة البودي من الخارج جيدة ومن الداخل بدون ملاحظات.

السيارة فئة le وتحتوي على الكثير من التهجيزات منها تكييف رز ايقاف وتشغيل شاشة جيدة في الصالون للتحكم بوظائف السيارة.

سيارات كامري بممشى منخفض جدا للبيع في المملكة العربية السعودية