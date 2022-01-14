تراوحت اسعار يارس 2022 في الربع الأول من عام 2021 في فئة فل كامل Y PLUS ما بين الـ63 ألف ريال سعودي والـ63 ألف و500 ريال سعودي، إلا ان الوضع اختلف الآن حيث أن عبداللطيف جميل وكالة تويوتا في السعودية تطرح السيارة الآن بسعر 60 ألف و950 فقط، وتعد يارس واحدة من أكثر السيارات ريادة في المملكة العربية السعودية وذلك لأن تويوتا تفننت في تصنيعها بأعلى جودة مقابل أكثر سعر عادل.

سعر يارس 2022 ينخفض مرة أخرى بنسبة كبيرة 100%

وفي الوقت نفسه تعرضت فئة Y من يارس 2022 إلى الانخفاض وكنا نشرنا موضوع عن ذلك بعنوان انخفاض يارس سيدان بالسعودية.

وعاد الانخفاض ليتكرر إلا أنه طال هذه المرة فئة Y PLUS الفئة فل كامل من السيارة اليابانية الموفرة في استهلاك الوقود وقطع الغيار.

اسعار يارس 2022 الجديدة حاليا رسميا من عبداللطيف جميل

يارس 2022 الجديدة تأتي بثلاثة فئات هم Y F بسعر 57 ألف و40 ريال أما الفئة الثانية النصف فل وتأتي تحت اسم Y بسعر 58 ألف 305 ريال.

وفي الوقت نفسه ذكرنا سعر الفئة الفل كامل Y PLUS سابقا في هذا المقال بالفقرة الأولى.

منافسين يارس الجديدة وسط الانخفاض القوي من الشركة اليابانية

هناك منافسين كثيرين للسيارة اليابانية تويوتا يارس ومن بين أبرز هؤلاء المنافسين هيونداي I20 وكذلك أوبل كورسا.

وفي الوقت نفسه سوف يضيق انخفاض سعر يارس الخناق على منافسيها وتحديدا منافستها الأقوى سيات ابيزا.

أقوى مزايا تجهيزات يارس 2022 في المملكة العربية السعودية

تكييف ثلاجة قادر على تغيير درجة الحرارة في ثوان معدودة في تحت ظروف معينة.

السيارة تسير 600 كيلومتر متواصل مقابل حرق 30 لتر فقط من البنزين وهو استهلاك خرافي في التوفير.

وفي الوقت نفسه تحافظ يارس على سعر إعادة البيع الخاص بها فيمكن اتخاذ قرار البيع في اي وقت وستجد دائما مشتري لها.

كذلك السيارة مناسبة للكثير والكثير من الاستخدامات اليومية والسفر والتنقلات حتى البعيد منها لكون السيارة تعطي مستوى راحة جيد.

تجهيزات يارس من الداخل