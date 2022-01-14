بدون مقدم وعلى 60 شهر...أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل واهم مميزات ومواصفات السيارة

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ،طرحت شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط مميزة لسيارة سوزوكي فيتارا 2022 التي تشترط على العميل دفع قسط شهري بقيمة 1300 ريال سعودي على مدّة زمنية تصل إلى 60 شهر، وذلك تسهيلا على العملاء الغير قادرين علي شراء السيارة نقدا، حيث أن سيارة سوزوكي فيتارا لها العديد من المواصفات والمميزات التي تزيد الإقبال من العملاء على شرائها وتقسيطها واليكم التفاصيل.

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

عرض تقسيط سوزوكى فيتارا 2022

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتميز السيارة بمحرك قوي بسعة 1600 سي سي، أما قوه المحرك فتبلغ 120 نيوتن/ متر.

ويبلغ طول الكلى للسيارة 4.42 مترا، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.71 متر، ويبلغ العرض الكلي للسيارة 1.82 متر.

السرعة القصوى سيارة سوزوكي فيتارا 2022 هي 100 كيلومتر في الساعة الواحدة.

تتميز السيد بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بواسطة ست سرعات مختلفة.

كما تحتوي على نظام حقن إلكتروني للوقود، وبها فرامل مانعه للانزلاق للعمل على توازن السيارة في أثناء القيادة في الطرق المختلفة.

تأتي سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/ متر.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتميز السيارة بتصميم أمامي عصري حيث يوجد شبكه عريض يمنحها أطلالة راقية.

تحتوي سيارة سوزوكي فيتارا على نظام ABS الذي يمكن السائق من التحكم في السرعة والفرامل في أثناء القيادة.

تعمل السيارة بواسطة نظام الدفع الأمامي للعجلات.

كما تعمل النوافذ الخلفية للسيارة كهربيا و تتميز بإطار من المعدن.

زجاج السيارة الخلفي من نوع قوي يتحمل الصدمات، كما أن إطار السيارة مطلي بالكروم اللامع الذي يضيف لها لمحة من الفخامة.

عيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022

العيب الوحيد الذي لحظه بسبب العديد من مستخدمي سوزوكي فيتارا 2022 هو أصغر مساحة الصندوق الخلفي للسيارة مقارنه ببعض السيارات الأخرى في نفس الفئة السعرية.