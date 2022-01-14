ب 38 أرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة

38 أرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة، عندما كانت السيارات حديثة الاختراع كانت وسيلة ترفيه لمن يقومون بشرائها، أما الآن أصبحت السيارات أمر يجب توافره كما أنها حاجة يحتاج لها الفرد، فهناك العديد من من يحصلون على مقابل مادي لاستخدام سيارته، قم بشراء سيارة تحتوي على العديد من المزايا الحديثة ووسائل الترفيه والأمان اللازمة مقابل سعر زهيد غير باهظ و عالي، الآن يمكنك شراء سيارة متميزة ولا يتعدى سعرها 45 ألف ريال سعودي.

38 أرخص السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة

سيارة متسوبيشي اتراج 2021 أتوماتك

السيارة من أفضل السيارات التي تحتوي على العديد من المزايا ولا يتعدى سعرها 38 ألف ريال سعودي.

تصل من الصفر إلى 100 كيلومتر خلال 14 ثانية فقط.

أقصى سرعة لها 170 كيلو.

السيارة بقوة 76 حصان.

سعة الموتور الخاص بها 1200 سي سي.

عدد 3 سرعات أوتوماتيكية.

السيارة بطول 4245 مم، وبعرض 1670 مم، أما عن ارتفاعها 1515 مم.

ومن أهم المزايا التي تحتوي عليها السيارة نظام قفل مركزي للأبواب.

كما تم التطوير من وسائل الأمان والراحة المتوفرة داخل السيارة.

سيارة شيري اريزو 5 2022

السيارة يتراوح سعرها من 42 إلى 45 بحسب الموديل الذي تقوم باختياره.

سعرها من 42 إلى 45 بحسب الموديل الذي تقوم باختياره. سعة الموتور 1500 سي سي.

السيارة بقوة 113 حصان.

تحتوي على 4 سرعات.

ناقل الحركة يأتي بنوعية CVT.

مجهزة بقفل مركزي ونظام إنذار للأمان.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية تعلم كهربائيًا.

مزودة بوسائل راحة متعددة مثل فرش مصنوع من القماش، مكيف للسيارة، فتحة سقف، مرأيات متحركة كهربائية أ.

وسائل أمان متعددة بالسيارة، منها وسائد هوائية للسائق والركاب لضمان حماية جميع الراكبين في حالة التعرض لحادث.

قوة الفرامل موزعة بنظام EBD، ونظام فرامل السيارة مانع للانغلاق.

سيارة كيا بيكانتو 2021