سعر سيارة ليكزس rcf 2020 وجميع المواصفات والكماليات الخاصة بالعربية

ليكزس RCf، تعتبر شركة ليكزس أحد فروع شركة تويوتا اليابانية التي تقوم بتصنيع السيارات اليابانية، كما تعد من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم حيث تقوم بتصنيع السيارات ذات الإمكانيات المتميزة حيث قامت بتصنيع سيارة جديدة تتميز بضخامة حجمها وصنعت من طراز حديث تناسب الكثير من الفئات.

ليكزس RCf

تعتبر شركة ليكزس مميزة في صناعة السيارات الفخمة وهي الفرع الوحيد الذي يقوم بذلك، كما تعتبر السيارات اليابانية من أهم ما يشغل بال عملاء دول الخليج.، قامت شركة لكزس بانتاج سيارة جديدة من طراز rcf 2020 واستطاعت أن تضع فيها الكثير من الامكانيات المرتفعة التي تميزها عن غيرها من السيارات، كما تتميز السيارة بنظام دفع خلفي.

سعر سيارة ليكزس rcf 2020

تباع سيارات شركة ليكزس اليابانية من طراز rcf 2020 بسعر 365 ألف درهم اماراتى.

مواصفات سيارة لكزس rcf

تتميز سيارة لكزس rcf بأن تم تصنيع هيكلها الخارجي من الفولاذ المرتفع.

كما أنه قد تم تحديث النظام الخاص بالتعليق حتى يشعر السائق براحه اكثر.

كما أن تصميمها الداخلي يقوم بتحمل 4 من الأشخاص.

وزن سيارة ليكزس rcf 2020 حوالي 1800 كيلو جرام.

كما أنها تمتلك خزان وقود كبير يمكن أن يحمل حوالي 66 لتر.

كما أن قوة السيارة حوالي 471 حصان.

كما يبلغ سعة المحرك حوالي ٥ لتر.

مميزات لكزس rcf كابورلية 2021