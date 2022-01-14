نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والتميز.. سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عليها من خلال ما يلي من هذا الطرح القادم حيث تعتبر السيارة من المركبات الأقوى والتي من الممكن أن تستخدم للعبور لأصعب الطرق الوعرة، ومن خلال الفقرات التالية نوافيكم بأهم المواصفات التي تخص تلك السيارة الفارهة والتي قد تم تزويدها بالكثير من الملحقات والتي تعتبر من أهم ما يتواجد بالسيارة لمزيد من الأمن وراحة القيادة أثناء الاستعمال للسيارة من ماركة تويوتا الأشهر ومن موديل تندرا الأشهر حيث قد تم دعم السيارة ومواصفاتها من الداخل ومن الخارج ولمزيد من التفاصيل حول تكلفة الشراء للسيارة ومواصفاتها نتحدث فيما يلي.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

الأسعار والمواصفات التي تخص السيارة تويوتا تندرا 2022 من أكثر تفاصيل المركب والتي يهتم بالمعرفة والدراية الكاملة بها مختلف المستخدمين والراغبين في أن يقوموا بالحجز لتلك الشاحنة ذات الوصف المميز والتي نذكر من خلال ما يلي أهم مواصفاتها الأساسية والتي تعتبر السيارة منافسة لأقوى الشاحنات وفيما يأتي البيان الكامل عن تلك السيارة ووصفها من الداخل ومن الخارج.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 نتحدث عنها عبر نقاط محددة نتعرف عليها على هذا النحو الآتي:

السيارة تمتاز بقوتها العالية حيث بلغ عدد الأحصنة الدالة على القوة أربعمائة سبعة وثلاثين حصانا.

العزم لدوران هذا المحرك قج بلغ ما يعدل سبعمائة وتسعين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي الذي يتوفر مقترنا بالمحرك متوفر من نوعه الأوتوماتيكي الجير بوكس ومكون من عدد عشرة من السرعات المتدرجة.

النقل من النوع الحركي الهجين في السيارة من الموديل الأشهر تندرا.

شكلها الخارجي في غاية القوة والمتانة والصندوق من الخلف قد تم صنعه من خام الألومنيوم.

الجنوط يعد رياضيا ومتوفر فيها بالمقاس ثمانية عشر بوصة.

المصابيح المتوفرة نوعها ليد.

الفرامل التي تمنع الانغلاق لأمان الركاب.

أسعار سيارة تويوتا تندرا 2022

السيارة تتوفر بالمملكة العربية السعودية بالسعر مائة أربعة وثلاثين ألف ريال، والسعر العالمي للسيارة يعدل خمسة وثلاثين ألف دولار بمختلف الأسواق العالمية التي تتوفر بها تلك النوعية من الشاحنات.