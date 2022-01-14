أسطورة 2022… سيارة سوزوكي فيتارا Suzuki Vitar بمواصفات واسعار مفاجأة

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تتمتع السيارة بمظهر خارجي وهيكل جذاب للغاية، حيث أن مظهرها هو العامل الأساسي الذي يحفز المشترين على شرائها، وهي مناسبة بشكل أفضل لجيل الشباب، حيث تتمتع بمظهر شبابي، ولكن سيارة Suzuki Vitara أيضًا مناسبة للأشخاص من جميع الأعمار والنساء، تعمل السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي عالي السرعة بسرعة قصوى تبلغ 115 ميلاً في الساعة؛ كما تحتوي على سيارة، وتتميز بسعرها المعتدل مقارنة بمواصفاتها، منذ طرحها في المملكة العربية السعودية ومصر، تم بيع السيارة في كل دولة في العالم وفي العالم العربي.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

سنتعرف على ما يلي حول أهم الميزات المتوفرة لسيارة سوزوكي المتوفرة:

يبلغ عزم المحرك 375 نيوتن متر لكل متر.

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سم 3 بقوة 104 حصان.

نوع قابل للقفل من نظام القفل.

توجد مصابيح ومقاطع أسفل الخزانة تعمل بجهد يبلغ حوالي 12 فولت.

تعمل التكنولوجيا الأوتوماتيكية على دفع أول سيارة في العالم.

ستتوفر السيارة في مجموعة متنوعة من التصنيفات، مما يتيح لها التنافس مباشرة مع عدد من العلامات التجارية العالمية القوية الموجودة الآن في السوق.

يبلغ طول سوزوكي حوالي 4.42 مترًا، والعرض حوالي 1.82 مترًا، والارتفاع 1.71 مترًا تقريبًا.

تزيد السيارة من سرعة العجلات قبل كبحها.

المركبة مزودة بنظام تحكم في المناخ يعمل بجهاز تحكم عن بعد.

تحتوي السيارة على أربعة مقاعد تقريبًا ونوافذ كروم لامعة.

المركبة مزودة بمصابيح أمامية LED وجهاز إنذار كهربائي أوتوماتيكي.

تحتوي السيارة على خزان وقود سعة 47 لترًا ، وتستخدم 2.5 لترًا لكل 100 كجم من الوزن.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 4.2 بوصة.

المصابيح الأمامية في مقدمة السيارة من مصابيح LED عالية الجودة ، توفر إضاءة نهارية رائعة.

علبة تروس السيارة أوتوماتيكية بأربع سرعات.

يبلغ جهد القبضة حوالي 12 فولت.

صندوق السيارة سوزوكي فيتارا فسيح.

العديد من المزايا المتعلقة براحة القيادة، حيث يتمدد الجزء الداخلي للسيارة ومجهز بالعديد من الملحقات لمزيد من الرفاهية.

تم تجهيز السيارة بنظام داخلي للتحكم في المناخ لتحسين أجواء السيارة ، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس بحجم ست بوصات ونصف.

سعر سوزوكي فيتارا 2022 في السوق السعودي

أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية ، عن عرض تمويل لسيارة سوزوكي فيتارا 2022 ، والذي يشمل: –

– بلغ سعر السيارة الأصلي في سوق السيارات السعودي حوالي ٧٢٠٧٧ ريال سعودي.

ولمدة خمس سنوات 800 ريال شهرياً.

آخر دفعة كانت 29،010 ريال سعودي ، بينما الدفعة الأولى كانت 38،242 ريال سعودي.