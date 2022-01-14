الوحش الجامد وصل.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية

مواصفات سيارة لادا نيفيا lada niva تعد مثالية ومن مستوى عالمي فائق الجودة نتحدث عنها بالتفصيل من خلال هذا المقال حيث تعد السيارة من تلك النوعية التي تعرف بموديل لادا نيفيا أو لادا برونتو من بين الموديلات القوية والمعروضة بالتوقيت الحالي كنوع من السيارات الأكثر قوة بالمواصفات التي توحي بقوة التصميم ومتانته مع روعة الأداء الأكثر تميز ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وكذلك كل ما يخص تجهيزاتها من الداخل ووصفها الداخلي والخارجي مع معلومات عن تكلفة الشراء.

مواصفات سيارة لادا نيفا lada niva موديل 2022

مواصفات وأسعار سيارة لادا نيفا lada niva نتحدث عنها عبر تلك السطور حيث تعد السيارة من نوع موديلات نيفا الأقوى والتي تعتبر واحدة من أرقى الشاحنات المصممة بشكل عصري مميز، وتعد تلك النوعية من الشاحنات مميزة بالطراز الحديث المعدل بأفضل التحديثات التي تعطي سماحية القيادة السلسة السهلة والتي تعطي لمن يقود السيارة الراحة التامة على الطريق ومن خلال هذا المقال توضيح لمواصفات السيارة المتميزة ، مواصفات سيارة لادا نيفا lada niva ، مواصفات سيارة لادا نيفا lada niva تجمع ما بين قوة الأداء مع قوة التشغيل بسبب التصميم الرائع والمثالي لتلك النوعية من الشاحنات والتي تمتاز بعدد من المواصفات التي نذكرها من خلال ما يلي من تلك النقاط المقب

السيارة تتوفر بمحرك يبلغ من القوة ثمانين حصان.

السيارة لها محركها الذي يتوفر بسعة تعدل واحد وسبعة من عشرة لتر.

التصميم يمتاز بالحداثة والعصرية من الخارج ومن الداخل أيضا.

المقاعد من الممكن التحكم كهربائيا في مستواها وارتفاعها.

السيارة طولها يتجاوز الأربعة ونصف مترا.

تتوفر مجموعة من الأطر الخاصة بالسير بالطرق الوعرة.

سعر سيارة لادا نيفا lada niva

سعر سيارة لادا نيفا lada niva من الموديل الأحدث يقدر بالقيمة التي تعدل مائتي ثمانية وستين ألف روبل أي حوالي ما يقرب من ثمانية آلاف دولار وبالقيمة السعرية في مصر يبلغ مائة ستة وستين ألف جنيه مصري.