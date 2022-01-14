بالتقسيط المريح.. احصل على سيارة اخر موديل 2022 بمواصفات جبارة من بنك القاهرة باقل فائدة

بالتقسيط المريح.. احصل على سيارة اخر موديل 2022 ، تستطيع الآن أن تحقق حلمك في الحصول على سيارة آخر طراز من بنك القاهرة ولكن كل ذلك يتطلب مجموعة من الشروط والمتطلبات والمستندات اللازمة للحصول عليه، ويقدم بنك القاهرة فرصة العمر لمحبي السيارات وهى نظام التقسيط، كما سهل على العملاء الكثير من الإجراءات كما يقدم أسعار لامثيل لها بالنسبة للقروض ونظام التقسيط والكثير من العملاء لديهم الرغبة في معرفة كافة المعلومات حول ذلك الأمر وذلك سنوضح لكم خلال مقالنا.

بالتقسيط المريح.. احصل على سيارة اخر موديل 2022

مميزات الحصول على قرض أو تمويل من بنك القاهرة

تستطيع الحصول على الكثير من مزايا التقسيط والتمويل من خلال بنك القاهرة كل ماعليك هو اتباع مجموعة من المتطلبات ولكن سنوضح مزايا البنك في البداية وهي كالتالي:

الفوائد رائعة لا مثيل لها مقارنة بالبنوك الأخرى.

لا يقل سن المقترض عن 21 سنة.

تمويل يصل إلى 100٪ من قيمة متريده سواء شقة أو سيارة.

قد يحصل المقترض على قرض وتمويل حتى 500 ألف جنيه ويستطيع المقترض سداد القرض حتى خمس سنين.

شروط الحصول على تمويل لشراء سيارة من بنك القاهرة

الحد الأدنى لسن القرض 21 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا.

الحد الأدنى لمدة العمل ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات أما عن عمر الشهادات والودائع هو 21 عامًا.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على التمويل ؟

أن تكون بطاقة المقدم ليست منتهية وساري العمل بها.

لابد أن لدى العميل إيصال آخر مرفق منذ 3 أشهر.

يجب على مقدم الطلب إعداد عرض أسعار معتمد للمركبة.

لابد من تقديم كشف بكافة أخر حسابات بنكية لآخر ستة شهور.

طبيعة قروض البنك الأهلي

أتاح البنك حوالي 2 مليون جنيه بتمويل للعميل بحيث تتراوح الفائدة من 14.5٪ إلى نحو 20٪ متناقصة سنوياً وهناك مجموعة من الأمور التي نوضحها لكم حول البنك وهي: