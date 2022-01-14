بأقل من 35 ألف ريال أرخص السيارات الجديدة 2022 الحديثة في السعودية بأداء عالي ومواصفات مميزة

بأقل من 35 ألف ريال أرخص السيارات الجديدة 2022 الحديثة في السعودية والتي أعلن عنها مؤخرًا السوق السعودية للسيارات للأشخاص التي مستواها المادي لا يسمح لها بشراء سيارة تتعدى المئة ألف ريال سعودي وكذلك فالسيارات المعلن عنها تناسب جميع الفئات المجتمعية فهي حديثة ومتطورة ويمكن أن تكافئ في إمكانياتها سيارات بفئات سعرية أعلى منها، وكشفت جميع أسواق السيارات مؤخرًا عن انخفاض كبير وملحوظ في الأسعار بسبب انخفاض سعر النفط وتغير الظروف الاقتصادية والسياسية في البلاد.

بأقل من 35 ألف ريال أرخص السيارات الجديدة 2022 الحديثة في السعودية

أبرز المواصفات والأسعار:-

1. سيارة شنجان

تُباع السيارة في السوق السعودية للسيارات بسعر يبدأ من 44 ألف ريال سعودي وهي تعد من أرخص أنواع السيارات المعروضة هناك.

استهلاك السيارة من البنزين اقتصادي فهي من أكثر السيارات توفيرًا للوقود وتحتوي على عدة وسائد هوائية في جميع صفوف السيارة.

حجم السيارة كبير نوعًا ما وهي من السيارات التي تناسب الفئة الشبابية سواء كهيكل أو حجم.

2. سيارة ميتسو ميراج

إمكانيات السيارة هي:-

تم عرضها في السوق السعودية بسعر يبلغ 30 ألف ريال سعودي فقط وهذا السعر خيالي جدًا بالنسبة لمواصفاتها والإمكانيات المطروحة بها.

وهي من السيارات التي تتميز باستهلاكها الموفر للوقود وأقصى سرعة تصل إليها هي 167 كيلو متر لكل ساعة.

3. سيارة هافان الصينية

المواصفات والأسعار:-

من أغلى السيارات بالنسبة للقائمة المعروضة ولكن سعرها لم يصل إلى المائة ألف ريال وإنما بلغ 85 ألف ريال سعودي وذلك بحسب إمكانياتها فهي تستحق هذه الفئة السعرية.

سعة موتور السيارة تبلغ 1.5 لتر (1500 سي سي) وقوته تبلغ 110 حصان.

4. سيارة MGV السعودية

سعرها خيالي فتبدأ أسعارها من 35 ألف ريال سعودي فقط وتم عرضها بفئتين من فئاتها في سوق المملكة العربية السعودية.

يقترن موتور السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من أربع نقلات مختلفة بينما تبلغ سعة السيارة 1500 سي سي.

قوة الموتور تبلغ 107 حصان واستهلاكها من الوقود اقتصادي وموفر.

أهم أسباب انخفاض أسعار السيارات