بسعر الكاش وبدون مقدم.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا من عبداللطيف جميل على 60 شهر بمواصفات مذهلة

بسعر الكاش وبدون مقدم.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا ، سيارة سوزوكي فيتارا من السيارات الحديثة المتوفرة حالياً في سوق السيارات السعودي، فمن الآن يمكن الحصول عليها والاستفادة من عرض تقسيط عبد اللطيف جميل الذي يقدم لكم أرخص تقسيط 800 ريال سيارة سوزوكي فيتارا 2022 على 60 شهر.

كما أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل بالمملكة السعودية بعرض تقسيط 5 سنوات للسيارة ، وتنتمي تلك السيارة لفئة السيارات الرياضية مختلفة المهام ومتوفر من السيارة العديد من الفئات بسوق السيارات السعودي، وتتمتع بكثير من المزايا والمواصفات واستطاعت الشركة المنتجة من خلالها أن تتوفق عن طريقها على السيارات الأخرى التي تعتبر منافسة لها.

بسعر الكاش وبدون مقدم.. ارخص تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا

تتمتع السيارة بكثير من المميزات والمواصفات التي تكون مطلب لكل شخص يريد أن يشتري سيارة وتتمثل في التالي:

يبلغ سعة موتور السيارة 1600 سي سي 1.6 لتر مزود بمحرك أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

قوة الموتور يبلغ إلى 120 حصان مكون من 16 صبابة.

الحد الأقصى لسرعة السيارة يصل إلى 180 كيلو متر لكل ساعة ومعدل استهلاك السيارة من الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

الحد الأقصى لتسارع السيارة من 0 حتى 100 كيل متر في حوالي 12 ثانية

يصل طول قاعدة العجلات مترين و5 سم.

متوفر بها شاشة لعرض الوسائط بقياس 4.2 بوصة.

يوجد بها تنبيه عند الخروج عن المسار، وميزة الدخول الذكي إلى السيارة.

السيارة مزودة بوسائد هوائية لتحمي الركاب.

اسعار التقسيط على سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية

تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل أرخص عروض تقسيط على سعر سيارة سوزوكي موديل فيتارا الجديدة كما يلي: