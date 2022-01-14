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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديل 2020 للتنازل بدون مقابل بتقسيط مريح، استكمالاً لعروض تقبيل السيارات لهذا الأسبوع توفرت هيونداي H1 اتش ون موديل 2020 للتقبيل أقساط، محرك بنزين وقير auto والعداد لم يتخطى 29 ألف كيلو متر، السيارة فئة نص فل يوجد بها جنوط ونظام فرامل مانع للإنزلاق بالاضافة إلى ثلاجة. السيارة للتنازل بدون سداد مقابل عن طريق بنك الراجحي ومتواجدة في جيزان، التمويل على 5 سنوات تبلغ قيمة القسط الشهري 1531 ريال، تم دفع 25 قسطاً شهرياً ومتبقي سداد أقساط سنتين و11 شهر بالاضافة إلى دفعة مؤخرة تبلغ قيمتها 35 ألف ريال، أما بالنسبة لسعر التكييش فيبلغ 76 ألف ريال نقداً.

سيارات مستعملة 2020 للتنازل بدون مقابل

السيارة التالية المتوفرة للتقبيل هي فوتون تونلاند موديل 2020 غمارتين فل كامل بدون دبل، المحرك بنزين والقير manual والعداد لم يتخطى عشرة آلاف كيلومتر، السيارة شبه جديدة بحالة الوكاله ولايوجد بها أي عيوب على الإطلاق وسبب التنازل عدم القدرة على سداد الأقساط، صرفية الوقود ممتازة والتكييف بحالة سليمة للغاية والعزم فوق الممتاز. السيارة للتنازل بدون مقابل على شركة تأجير بقسط شهري 1050 ريال ومتواجدة في أبها، تم سداد أقساط سنة ونصف ويتبقى أقساط 3 سنوات ونصف.

أما عرض التقبيل التالي فهو على سيارة هونداي كونا مستعملة موديل 2020، السيارة وارد وكالة الناغي للسيارات عدادها 40 ألف كيلو متر قابل للزيادة، تم عمل جميع الصيانات بالوكالة مع إضافة ثلاث طبقات نانو سيراميك وعازل حراري أمريكي أصلي إلى جانب تلبيس مقاعد السيارة بالكامل. السيارة للتنازل تقسيط وسبب التنازل الرغبة بشراء سيارة أكبر حجماً،قيمة القسط الشهري 1500 ريال تم دفع 15 قسط ويتبقى 45، أما سعر الكاش فهو 66 ألف ريال.

تقبيل سيارات بقسط مريح

توفرت للتقبيل بالشرقيه سيارة كيا كارنيفال مستعملة موديل 2020، السيارة وارد وكالة الجبر وجهة التنازل بنك الراجحي، محرك 3300 سي سي 6 سلندر بظام دفع أمامي وقير أوتوماتيكي والعداد 62 ألف كم، وجنوط مقاس 18 انش ومواصفات فل كامل بشاشة وفتحة سقف وتحكم دريكسيون وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل بدون مقابل بقسط شهري 1730 ريال ودفعة أخيرة 45 ألف ريال أو 121 ألف كاش، تم سداد 16 قسط ويتبقى 44 قسط على الراجحي.

العرض الأخير في متابعتنا اليوم هو على سيارة ⁨هيونداي⁩ سوناتا⁩ مستعملة موديل 2020، السيارة بحالة الوكالة العداد 55 ألف كيلو متر فقط ويرغب صاحبها في التنازل عنها بدون مقابل مع تكملة القسط.⁩ السيارة فئة فل كامل ميدنايت مع كافة المواصفات المعروفة ومتواجدة في جده، جهة التنازل هو بنك الإمارات دبي الوطني وتبلغ قيمة القسط الشهري 1450 ريال، أما سعر التكيش 100 فيصل إلى 100 الف ريال.