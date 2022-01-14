نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض سعر هيونداي ازيرا 2021 فئة نص فل لأكثر من 18 ألف شامل الضريبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض سعر هيونداي ازيرا 2021 فئة نص فل لأكثر من 18 ألف شامل الضريبة، نتحدث اليوم عن ازيرا فئة السمارت بلس التي حققت مبيعات أكثر من رائعة على مستوى السيارات السيدان للعام المنصرم، وتمكنك تلك الفئة من السير مسافة 11.7 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين، وهي صرفية وقود مناسبة نظراً للحجم الكبير للمحرك 3.5 لتر. نتناول اليوم أبرز مواصفات فئة النص فل أو السمارت بلس من هيونداي ازيرا 2021، ونكشف لكم في نفس الوقت عن أقل سعر للسيارة داخل المملكة بتخفيض يضل إلى 12 بالمائة.

تخفيض سعر ازيرا نص فل 2021

تتميز هذه الفئة بماكينة كبيرة محرك 3500 سي سي 4 سلندر بنزين، تعمل السيارة السيدان بنظام الدفع الامامي مع قير auto ثماني السرعات تبترونك. توفرت هيونداي ازيرا 2021 سمارت بلس الإقتصادية ضمن العروض الأخيرة وتصفيات السيارت موديل 2021 بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالقادسية، وبلغ سعرها شامل الضريبة 130 ألف و525 ريال بدلا من 148 ألف ريال بخصم مذهل يتجاوز 12% ويصل إلى 18 ألف ريال تقريباً.

تتميز فئة سمارت بلس بفتحة سقف بانوراما، انوار ليد عالي واطي، أنوار ليد خلفية وليد نهاري، إكسوارات كروم أمامية وخلفية، جنوط المينيوم مقاس 18 انش واشارات على المرايا الجانبية مع الطي أوتوماتيك، كما تتميز سيارة هيونداي ازيرا 2021 سمارت بلس الإقتصادية بكاميرا خلفيه، عدد اربعة حساسات خلفيه، شنطه كهربائيه والتحكم عن طريق الريموت، توافر كافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS ،نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ايرباجات اماميه وجانبيه وعدد خمس احزمة امان.

هيونداي ازيرا سمارت بلس 2021

مزايا رائعة لتلك الفئة من الدلخل بقير F1 خلف المقود وعجلة قيادة بتحكم كامل في مثبت السرعه، عداد الرحلات والبلوتوث، شاشة معلومات تدعم نظام ابل كاربلاي وأندرويد أوتو. تدعم تلك الفئة إمكانية الدخول الذكي، التشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، وبها مقاعد جلد بتحكم كهربائي، ستائر خلفيه جانبيه وزجاج كهربائي بالكامل أوتو مع نظام السنترلوك للسائق والراكب، مكيف لمس بتحكم منفصل، زر تشغيل الكاميرا الخلفيه و زرتفعيل وايقاف الحساسات، كما أن السيارة مزودة بمنفذ طاقة، منفذ يو اس بي للشحن السريع وشاحن لاسلكي وفتحات تكييف خلفيه، مسند خلفي مع حاملات اكواب.