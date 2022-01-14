نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف الثمن.. ارخص واحدث سيارات فى السعودية برخص التراب بمواصفات خارقة واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنصف الثمن.. ارخص واحدث سيارات فى السعودية ، يوجد الكثير من الأشخاص داخل المملكة يرغبون الحصول على أرخص سيارات في السعودية، كما كل شخص يختلف ذوق اختياره عن الأخر فالبعض يتجه ذوقه إلى السيارات الفارهة والبعض الآخر يفضل أن يختار سيارة ذات إمكانية عالية ولكن تكون بسعر أقل، وتتنوع السيارات في المملكة ما بين السيارات الرياضية أو السيارات الاقتصادية ليكون باستطاعة كل فرد الحصول على السيارة الذي يريدها.

ومن أكثر المواصفات التي يبحث عنها كل شخص هي الأمن والسلامة والمساحات الواسعة ووسائل الترفيهية وغيرها من المواصفات التي تجعل السيارة من أفضل ما يكون.

بنصف الثمن.. ارخص واحدث سيارات فى السعودية

نرص لكم أرخص 5 سيارات في سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية ومنها ما يلي:

1. سيارة جيلي بين راي 2021

تعتبر واحدة من أفضل السيارات الرياضية التي تجمع ما بين الأداء العالي والفخامة والمواصفات العصرية، كما أنها حصلت على رواج كبير جداً بالسوق السعودي وازداد الطلبة على السيارة من قبل الكثير من المستهلكين.

وتمتلك السيارة تصميم أنيق وتحمل مواصفات وإمكانيات عصرية وحديثة، تأتي السيارة مع محرك مكون من 3 اسطوانات تبلغ سعته 1 لتر وتصل قوته 163 حصان وقوة عزم الدوران 215 نيوتن متر، ومعدل استهلاك الوقود 20.9 كم/ لتر، وتكون متوفرة بسعر يبدأ من 53.900 ريال سعودي.

2. سيارة نيسان صني 2021

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات سيدان المشهورة لكونها واحدة من السيارات التي تستهلك وقوداً أقل، فقد يبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود 17.1 كم/ لتر والتفت الأنظار حول السيارة لأنها تمتلك تصميم أنيق وانسيابي.

محرك السيارة مكون من 4 اسطوانات وتبلغ سعته إلى 1.6 لتر وبقوة 118 حصان وقوة عزم دوران تصل لحوالي 149 نيوتن متر، ويصل تسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 15.5 ثانية وتتوفر بالسوق السعودي بسعر 50.064 ريال سعودي.

3. سيارة شيفرولية سبارك 2021

تكون من السيارات المناسبة اقتصادياً وعملياً فهي تتميز بأداء محرك قوي جداً وبسعر مناسب للجميع تكون من ضمن فئة سيارات الهاتشباك حيث اتكون من نوع دفع العجلات الأمامي، متوفر بها كثير من المواصفات فجاءت بمحرك متكون من 4 اسطوانات تبلغ سعته 1.4 لتر وقوة 67 حصان وقوة عزم دوران يبلغ إلى 127 نيوتن متر ومعدل استهلاك السيارة للوقود 19.6 لتر متوفرة بسعر يبدأ من 36.900 ريال سعودي.