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عمر شويل - جدة يمكنكم الآن الاستفادة من عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 بقسط مفاجأة في المملكة العربية السعودية. تلك السيارة التي تنتجها شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات المرموقة. والتي تنتنمي لفئات سيارات الدفع الرباعي أثبتت كفاءتها على الطرق في المملكة. بمقاعد تتسع لـ 7 أشخاص ، مع نظام معلومات وترفيه وكاميرا للرؤية الخلفية. ومحرك ديزل رباعي الأسطوانات من طراز V6 مزود بشاحن توربيني لأداء أعلى بسعة 3,2 لتر (3200 سي سي).

عرض تقسيط ميتسوبيشي باجيرو 2022 بقسط مفاجأة في السعودية

يتمثل عرض التقسيط لـ سيارة باجيرو موديل 2022 بتقسيط 1895 ريال سعودي.والذي يبدأ سعرها من 127100 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة. والذي يشمل الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة.

ما هي مميزات التقسيط لـ سيارات باجيرو مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟

أولًا هامش ربح 0.99 في المائة.

أما ثانيًا لا توجد دفعة أولى.

بينما ثالثًا لا توجد رسوم إدارية.

وفيما يخص رابع ميزة من المميزات خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا.

ما هي الشروط والأحكام الخاصة بـ عملية تقسيط باجيرو 2022 ماتسوبيشي من العيسائي

عزيزي القاريء عليك أن تعلم أنك ستحصل على تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك.

بالإضافة إلى ما ذلك يمكنك أن تعرف ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. وكذلك تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك. علاوة على أنه يمكنك التواصل على رقم 8002440060

ويمنك التعرف على عروض ميتسوبيشي العيسائي لعام 2022 تقسيط سيارات بسعر جيد.

أبعاد سيارة باجيرو ميتسوبيشي 2022

تشكيلة الـ 5 أبواب في تقسيط سيارة باجيرو ميتسوبيشي العيسائي 2022 بقسط قليل

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 2022 في السعودية

التصميم أنيق بلا تكلف ومظهرها قوي ومتين. تحتوي على 5 أبواب GLS بمحرك سعته 3.8 لتر مبينة مع التجهيزات الاختيارية / مقاعد جلدية سوداء التجهيزات قد تختلف تبعًا للسوق. وهناك طابع رياضي للسيارة. فهي أنيقة بقدر ما هي فسيحة وتمنح المقصورة الداخلية الرحية للسيارة باجيرو ركوبا مريحًا. وبها ترتيبات مقاعد متنوعة النقل الخاصة بك . فيمكنك ازالة المقاعد كليًا لتحظةى بأرضية مقصورة ملائمة. يصل وزن السيارة 2165 كجم. ويصل وزن السيارة بكامل الحمولة 2765 كجم. السرعة القصوى 200 كم / الساعة. والمحرك MIVEC سعة 3.8 لتر 6 اسطوانات بشكل V و24 صمام بعمود كاملة علوي مفرد (6G75). وسعة المحرك 3828 سم3. وسعة خزان الوقود 88.

عجلة القيادة في سيارة باجيرو ميتسوبيشي 2022 من العيسائي في السعودية

سنتكلم هنا ما بين الصلة بين الإنسان والآلة: فمقصورة باجيرو الداخلية والمغرية مناقضة تمامًا لطبيعة الأراضي التي صممت للتعامل معها. العدادات المضاءة ومفاتيح التحكم المكسوة بالجلد كلها مرتبة حسب وظائف الأعضاء وتنتظر أوامرك. في حين أن المقاعد الجلدية اللينة، والتجهيزات الفاخرة في كل جزء منها تغريك بأن تنس وجهتك المقصودة والاكتفاء بمواصلة القيادة.