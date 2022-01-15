الأسطورة وصلت.. سيارة هوندا HRV 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات وأسعار مذهلة

مواصفات سيارة هوندا Honda HRV نتطرق لها بمزيد من التفاصيل عبر السطور المقبلة وتعتبر السيارة من نوع هوندا إتش في آر من أقوى الموديلات التي تتوفر من سيارات بالسوق المحلي ومختلف المعارض والأسواق العالمية وهذا ما يجعل مواصفاتها دائم من بين البيانات المبحوث عنها حيث تعتبر السيارة ذات خصائص من النوع القياسي المطابق للمعايير العالمية ومن خلال الفقرات التالية نوافيكم بعرض أهم ما تمتاز به السيارة وعن الأسعار والمواصفات للسيارة هوندا من النوع Honda HRV نتحدث بالتفصيل عبر ما يلي من تلك السطور الآتية.

مواصفات سيارة هوندا Honda HRV

الأسعار وأهم المواصفات التي تتعلق بالوصف الكامل للسيارة هوندا Honda HRV نتناولها من خلال هذا المقال حيث تعد الشاحنة من بين أقوى ما يتواجد من مركبات تحمل الخصائص الأقوى من نوعها وتتوفر بأكثر من طراز وأكثر من نسخة، ومن خلال المواصفات يأتي الوصف لتجهيزات السيارة والتي نذكرها على هذا النحو الآتي ، مواصفات سيارة هوندا Honda HR ، مواصفات سيارة هوندا Honda HRV من أهمها ما نقوم بعرضه فيما يأتي من النقاط المقبلة:

السيارة بمحرك يبلغ من السعة حوالي ألف وخمسمائة سي سي.

العزم لدوران المحرك يصل للقيمة مائة خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.

محرك هوندا إتش في آر يصل للقوة مائة واحد وعشرين حصان.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك ومتدرج لعدد ست حركات.

المتوسط لاستهلاك الوقود يصل لنحو ما يقرب من واحد لتر وهذا لقطع ما يعدل واحد وعشرين كيلو متر.

الطول للسيارة يصل لنحو أربعة ونصف متر.

العرض لسيارة هوندا إتش في آر يصل لنحو متر وسبعة من عشرة.

السعة الخاصة بخزان الوقود للسيارة حوالي أربعين لترا.

السعة الخاصة بالشنطة الخلفية تصل للقيمة خمسمائة وستة لتر.

يتوفر نوع الوسائد الهوائية من النوع المطاطي المقاوم للصدمات.

أسعار سيارة هوندا Honda HRV

السيارة تتوفر بعدد من الفئات المختلفة وكل فئة من الفئات لهذا الموديل تكون مطروحة بسعر معين وأسعار تلك السيارة تبدأ من ثلاثمئة خمسة وأربعين ألف جنيه مصري.