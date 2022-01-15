الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الجديدة وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر تعد من بين أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من الأشخاص من محبي الاطلاع على كل ما تتم إضافته للكثير من الموديلات للسيارة من نوع تويوتا إف جي كروزر الحاملة للكثير من التجهيزات والمميزات وما قد تم إلحاقه بالسيارة من تعديلات على السيارة وتصميمها ومن خلال هذا المقال توضيح لأهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة من هذا الموديل المنافس وبالنسبة للسيارة فسنوضح ما قد طرأ على المواصفات من تغيير وتحسين في الكثير من المهام الأدائية للسيارة مع التطرق لتكلفة الشراء للسيارة وخصائصها المميزة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر موديل 2022

الأسعار التي تتوفر للسيارة من نوع موديل إف جي كروزر والمواصفات للسيارة نتطرق لها من خلال الآتي حيث تعد السيارة تويوتا اف جي كروزر شاحنة تمتلك الكثير من الخصائص المميزة لها وتعد بتصميم عصري مميز ولها الكثير من الإضافات التي تجعلها أفضل من غيرها من الشاحنات من السيارات الأخرى للموديلات المنافسةعن مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر ، فهي تحمل لمن يقودها العديد من الخصائص الفريدة حيث يعد المكوث بالسيارة طوال رحلة قيادتها يعد مريحا بفضل ما تحتوي عليه السيارة من تجهيزات ممتازة للراحة وأمان القيادة ورفاهيتها إن لزم الأمر حيث تحتوي السيارة على تجهيزات للرفاهية جنبا إلى جنب مع الإضافات والتجهيزات الأساسية فيها وإليكم مواصفات السيارة:

السيار بمحرك قوة مائتين ثمانية وستين حصان.

عزم دورا الموتور يصل للقيمة مائتين نيوتن لكل متر.

يتوفر الناقل الأوتوماتيك والمقسم لعدد خمس سرعات.

متوسط الوقود المستهلك يصل لحوالي تسعة لترات للمرور بمسافة مائة كيلو متر.

المظهر الخاص بالسيارة عصري وجرئ مع توفر المصدات من الأمام.

السيارة تتوفر فيها المكيف من الداخل.

تجهيزات الرفاهية من النوع إي يو إكس ووصلة يو إس بي.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر

السعر الخاص بالسيارة يبدأ من مائتي اثنين وستين ألف ريال سعودي وهذا لمختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية للسيارة بسعة محرك تبلغ 6 سلندر.