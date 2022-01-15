قنبلة الموسم.. سيارة مرسيدس EQS 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات سيارة مرسيدس EQS تعتبر من أهم المعلومات التي تخص السيارة وتعد من نوع المركبات ذات القوة الهائلة والتي من خلالها تعد من أقوى عابرات الطرق ومن خلال هذا المقال انتعرف بالتفصيل على أهم ما تمتاز به شاحنة مرسيدس من وع إي كيو إس والتي لها العديد من الخصائص والمميزات التي تحويها التجهيزات التي تتوفر بالسيارة، والتي تعتبر من أهم سبل القيادة الآمنة للسيارة مع أفضل رحلة قيادة لما يتوفر من سبل الراحة بالسيارة.

مواصفات سيارة مرسيدس EQS

أسعار مع ذكر أهم المواصفات للسيارة مرسيدس EQS هو ما سنهتم بعرضه بالتفصيل حيث أن الاطلاع على كل جديد يخص العالم للسيارات من أكثر ما يستهوي الكثير من الناس وبالأخص حل الإعلان عن اوفر موديلات بمواصفات حديثة مثل الموديل لماركة مرسيدس المميزة والذي نتحدث غنه بالتفصيل عبر الآتي وتمتاز سيارة من نوع مرسيدس إي كيو إس أفضل الشاحنات التي تتسم بالقوة الهيكلية والتصميم القوي العضلي الأكثر تميز مع انسيابية الأداء على الطريق فضلا عن تمتعها بالمواصفات القادم عن مواصفات سيارة مرسيدس EQ فهو أهم ما قد تم الإعلان عنه عن المواصفات للموديل الجديد من السيارة مرسيدس EQS

سيارة مرسيدس EQS تتمتع بالمحرك الذي يلغ من القوة خمسمائة وستة عشر حصان.

جزء السيارة من الناحية الأمامية يحوي مجموعة من المصابيح والأضواء المميزة.

المصابيح قد تمت تقنيتها بتزويده بخصية الديجيتال لايت.

الجنوط الخاص بالعجلات من تسعة عشر إلى اثنين وعشرين بوصة.

تتوفر الأبواب التي تعمل بشكل أوتوماتيك.

الفرامل تعمل بالنظام إي بي إس وتمنع الانغلاق.

المقاعد من أفضل الخامات ومريحة وتتوفر فيها الوسائد الهوائية لمزيد من الأمن.

المقاعد من أفضل الخامات ومريحة وتتوفر فيها الوسائد الهوائية لمزيد من الأمن. المقاعد تقبل التعديل وضبط المستوى الأكثر تناسب مع الراكبين.

أسعار سيارة مرسيدس EQS

أسعار سيارة مرسيدس EQS تعد بادئة من السعر مائة واثنين ألف دولار أمريكي والسعر المعادل لهذه القيم بالمملكة العربية لسعودية يصل لنحو ثلاثمئة أربعة وثمانين ألف ريال سعودي، ومن فئة السيارة الثانية السعر مائة اثنين وخمسين ألف دولار.