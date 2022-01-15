نقدم لكم عرض تقسيط سيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت Montero Sport موديل 2021 الفخامة بتقسيط مناسب للموظفين في السعودية. فهذه السيارة اليابانية رباعية الدفع متميزة للغاية بخطوطها الديناميكية الكبرى. والتي لديها واجهة Dynamic Shield Concept للعلامة التجارية اليابانية. ذات التصميم الأكثر صرامة، وتعتبر ومن السيارات الفخمة وذات شعبية عالية في السوق السعودي.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت Montero Sport موديل 2021 الفخامة بتقسيط مناسب للموظفين في السعودية من العيسائي

سيارة مونتيرو سبورت Montero Sportموديل 2021 ابتداء تقسيط من 1731 ريال سعودي. والتي يبدأ سعرها من 109850 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة.

ما هي مميزات التقسيط سيارة مونتيرو سبورت موديل 2021 من العيسائي للسيارات؟؟

أولًا هامش ربح 0.99 في المائة.

ثانيًا لا توجد دفعة أولى.

ثالثًا لا توجد رسوم إدارية.

أما رابعًا خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا.

ما هي شروط والأحكام؟

تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك. ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك.

طريقة التواصل مع شركة العيسائي

يمكنك التواصل على رقم 8002440060

مواصفات مونتيرو سبورت 2021

المحرك Mivec v6 سعة 3.0 لتر: الصرامة والقوة للمحرك سداسي الاسوانات. ذو الإزاحة العالية يوفر تسارعًا قويًا حتى مع الحمولات الثقيلة أو السفر على الطرق الجبلية.

ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات: الاول من ميتسوبيشي موتورز ويوفر قيادات ناعمة واكثر رفاهية. وكفاءة عالية في استهلاك الوقود.

مبدلات السرعة : تسمح لك مبدلات السرعة الرياضية بنقل السرعات بسهولة بضغطة واحدة ودون أن ترفع يديك عن عجلة القيادة.

المناورة القصوى للسيارة المتميزة رباعية الدفع والخلوص المرتفع لتفادي التحديات من جميع الأشكال والأحجام.

ألوان ميتبوبيشي مونتيرو 2021 في السعودية

ميتسوبيشي مونتيرو سعر عند معارض العيسائي للسيارات

يبدأ سعر سيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 في المعارض التابعة للعيسيائي للسيارات، يبدأ سعرها من 109850 ريال سعودي. والسعر يشمل الضريبة.

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