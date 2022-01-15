فقط 800 ريال سعودي اقوي وافضل عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2022 من شركة عبد اللطيف جميل حاجة كده خيالية جدا

اقوي وافضل عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2022 ،تتنافس شركات تقسيط السيارات المختلفة في المملكة العربية السعودية علي جذب أكبر عدد من العملاء لتقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من خلال عروض تقسيط مميزة سواء علي مستوي القسط الشهري أو المقدم الذي يدفعه العميل ومدة التقسيط، ومن أفضل الشركات التي أعلنت عن عرض تقسيط سوزوكي فيتارا شركة عبد اللطيف جميل.

اقوي وافضل عرض تقسيط سوزوكي فيتارا 2022

تقسيط سوزوكي فيتارا 2022 من شركة عبد اللطيف جميل

يمكن الحصول علي سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من خلال قسط يدوم لمدة 5 سنوات فقط .

وتزيد المدة حسب رغبة العميل لكن بشرط دفع ضريبة إضافية علي القسط الشهري.

يوجد أكثر من طريقة للتقسيط يستطيع العميل اختيار الأنسب له من شركة عبد اللطيف جميل.

المبلغ الشهري الواجب دفعه كقسط للشركة 800 ريال سعودي، ولا يوجد مقدم للتقسيط.

وقد تكون أول دفعة من سعر السيارة38.242 ريال سعودي

وتصل الدفعة الأخيرة إلى 29.010 ريال سعودي

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

يوجد بها 6 وسادات هوائية، كما تشتمل علي مكيف لضبط المناخ بداخل السيارة وتوزيع الهواء.

مزودة بنظام لمنع الفرامل من الانزلاق، كما توفر مرايا تعمل كهربيا.

مقصورتها الداخلية ذات مساحة جيدة حيث تحتوي علي 4 مقاعد للركاب.

مزودة بنظام الإيموبليزر الذي يقوم علي حماية السيارة من التعرض للسرقة، كما تعمل بواسطة الجر الأمامي للعجلات.

يتوفر من سيارة سوزوكي فيتارا 2022 عدة ألوان منها الأزرق والأبيض والأحمر لترضي الأذواق المختلفة.

مواصفات سيارة سوزوكي 2022

أبعاد سيارة سوزوكي فيتارا

الطول : 4.42 متر، العرض : 1.82 متر، الارتفاع : 1.71 متر.

محرك السيارة يأتي بسعة 1600 سي سي، أما قوة عزم المحرك تصل إلى 120 نيوتن متر.

كما أن المحرك يتكون من 4 سلندرات ويعمل بواسطة 6 سرعات مختلفة.

أسرع مسافة تقطعها السيارة في الساعة الواحدة هي 100 كيلو متر.

خزان السيارة يأتي بسعة 47 لتر، ويعد أهم عيوب السيارة هي صغر مساحة الخزان.

طول قاعدة العجلات في السيارة 2.5 متر، كما تشتمل علي 16 ضباب.

ناقل الحركة في السيارة يعمل بشكل آلي.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022