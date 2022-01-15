تعرف علي سعر سيارة لكزس NX 2022 في السعودية خلال طرحها في كرنفال أوتوفيل في الرياض

طرحت لكزس رسمياً عن سيارتها NX 2022 الرائدة من سيارات الدفع الرباعي، وذلك خلال حضورها للمعرض السعودي الدولي أوتوفيل، وهو طراز من الجيل الجديد بالكامل بتصميم فاخر ومبتكر يحاكي أفضل ما في الرفاهية بكل معانيها، الشكل الأمثل مجهز بكافة التقنيات والمواصفات الحديثة والرائعة التي يبحث عنها العملاء، وممزوجة بين القدرة الفائقة والجمال الشخصي الأنيق ، كما أنها مزودة بكافة وسائل الأمان للسائق بالإضافة إلى كونها مريحة للغاية، كشفت Lexus النقاب رسمياً عن سيارة 2022 NX الجديدة كلياً في أوتوفيل الرياض، وتتميز لكزس NX 2022 بتصميم خارجي جذاب وتصميم داخلي فاخر.

لكزس NX 2022

من محرك 2022 NX القوي إلى مقصورة NX فائقة الدقة تم تحديث Lexus حيث تعد السيارة الرياضية كثيرة الاستخدامات جاءت بنظام Lexus NX AWD الأكثر دقة، تم أطلاق السيارة بشكلها الجديد المحدث بتصميم واضح ويفوق تصميمها في الجيل السابق، فعند النظر إلي الشبكة الأمامية بالسيارة يمكنك اكتشاف التطوير الذي طرأ علي التصميم الخارجي، وتم تحديث مصابيحها الأمامية والخلفية لتكون اكثر أناقة ووضوح وذلك يرجع إلي النحت المبين حول المصابيح.

مواصفات لكزس NX 2022

تتشابه السيارة في محركاتها وهيكلها مع تويوتا RAV الا ان لكزس تتطابق مع مع قرينتها كروس UX مع اختلاف بسيط في طول وعرض السيارة، تم إطلاق السيارة بمحركين لسعة البنزين، ومن اهم مواصفاتها ومميزاتها التالي:

محرك السيارة من نوع NX 350 وقد تم تزويده بأربع سلندر بسعة مختلفة عن الجيل السابق 2.4 لتر تيربو، وبقوة حصان 265.

تمتلك السيارة محرك أخر من نوع NX 350h وبالفعل تم تزويده بأربع سلندر بسعة اثنين ونص لتر هايبرد، وبقوة حصان تصل إلي 240.

نظام المعلومات بها ترفيهي للغاية، مع امتلاكها لنظام دفع كلي.

تحتوي المقصورة على وحدة تحكم جديدة بالكامل لتتمحور حول لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات.

شاشة المعلومات بها جاءت بمقاسات مختلفة 9.8 بوصة، 14 بوصة.

تتميز مكبرات الصوت بتقنية الضوضاء وإلغاء الصوت المحيط.

Lexus NX تحصل على نظام صوتي جديد وأوامر صوتية وشحن لاسلكي ومقاعد خلفية أكبر وثلاث مناطق تدفئة منفصلة ومنفذين USB.

يوجد بها 64 مصباحًا محيطيًا مختلفًا، مع تواجد عجلات قياسية بمقاس 16 أنش

تتمتع لكزس NX الفاخرة بالعديد من تطورات السلامة والأمن بها حتى يتمكن ركابها من القيادة بثقة في جميع الظروف ،

سعر السيارة بالسعودية

بالرغم من اطلاق سيارة لكزس للعديد من الفئات الا ان الفئة الوحيدة التي تم أطلاقها بالمملكة NX 2022.