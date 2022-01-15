نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الطرق الواعرة.. تويوتا كامرى الحديثة 2022 ومزاياها ومواصفاتها الجبارة سيارة شياكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وحش الطرق الواعرة.. تويوتا كامرى الحديثة 2022 ومزاياها ومواصفاتها أصبح حاليًا أهم مواصفات سيارة تويوتا كامري الجديدة ومميزاتها وعيوبها أكثر عبارات البحث تداولًا على محركات البحث، حيث أن الشركة اليابانية تويوتا المصنعة لتويوتا كامري هي شركة عالمية، وتعتبر من الشركات ذات القوة الكبيرة داخل الأسواق، وذلك لكونها طرحت أفضل أنواع السيارات التي انتشرت بصورة كبيرة بين منافسين كُثر في الأسواق العربية، والآن فقد أصدرت أحدث سياراتها بأفضل التقنيات والتجهيزات، ويقوم المقال التالي بتوضيح تلك التفاصيل.

مواصفات سيارة تويوتا كامري الجديدة

دائمًا تطرح تويوتا موديلات متميزة وبارزة بين منافسيها، لذلك فلا تقل جودة مواصفات سياراتها الجديدة عما سبقت وطرحته، بل أنها أضافت المزيد لها، وفيما يلي سنعرض لكم مواصفاتها:

حيث تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات ينتج قوة حصانية تبلغ 204 حصان.

وتأتي بآخر V6 ينتج 301 حصان، ويتصل كل محرك منهما بناقل حركة أتوماتيكي من 8 سرعات.

ويعد المحرك الرباعي قادرًا على استيفاء جميع الظروف الحياتية العادية، بالرغم من أن الكثيرين يرون أنه يشعر بالركود أحيانًا.

لهذا فإن محرك V6 يعطي احساسًا أكبر بالقوة، والذي يجعل سيارة تويوتا كامري.

تصل بمعدل تسارعها من 0 إلى 100 كم في مدة أقل من 6 ثواني فقط.

مميزات سيارة تويوتا كامري الجديدة

وكما تهتم الشركة بسيارتها والجودة العالية الواجب طرحها بها، فقد ميزت السيارة ببعض المميزات الجذابة والتي تتلخص فيما يلي:

حيث أن السيارة تعد اقتصادية في استهلاك الوقود، مع توافر اختيار محرك قوي لها.

كما تتوفر تويوتا كامري الجديدة بنظام ترفيهي كامل وبأعلى جودة مع توافر نظام معلوماتي ممتاز، وبعدد من وسائل الحماية والأمان لضمان أكبر قدر من السلامة خلال السير بها.

هذا بجانب مساحة المقصورة الداخلية الرائعة، وجودة الخامات المستخدمة بها.

عيوب سيارة تويوتا كامري الجديدة

أما من حيث العيوب الموجودة بسيارة تويوتا كامري فهي كالتالي:

فتأتي حقيبة التخزين بالسيارة صغيرة بعض الشيء.

مع ارتفاع نسبة الضجيج الوارد من الخارج داخل المقصورة خلال السير على سرعات عالية.

كذلك فإن محرك السيارة رباعي الاسطوانات يعد ضعيفًا قليلًا.

اسعار سيارة تويوتا كامري الجديدة في السعودية

وتتوفر السيارة الجديدة من تويوتا كامري في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 99.000 ريال حتى 122.000 ريال سعودي، وهذا حسب الفئة المراد اقتنائها.