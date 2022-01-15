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عمر شويل - جدة عرض ميتسوبيشي اكليبس 2022 أرخص تقسيط في السعودية. تل السيارة التي تنتمي لـ السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. لذلك دع طموحك يتولى زمام الأمور. فلقد تم تصميمها لتغمرك بمشاعر السعادة والبهجة. لأن ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 ذات وجهات جديدة. لقاءات رائعة غير مسبوقة. إكليبس كروس تمنحك الثقة المطلقة لتبدأ خطوتك الأولى نحو المستقبل بجرأة وثبات. إنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه الأنيقة التي تضفي مزيداً من المتعة والمرح على حياتك اليومية.

عرض ميتسوبيشي اكليبس 2022 أرخص تقسيط في السعودية

بالنسبة لـ تقسيط ميتسوبيشي اكليبس 2022 في العيسائي للسيارات بالتنسيق مع البنك الأهلي NBC ابتداء من 1320 ريال سعودي.

سعر ميتسوبيشي اكليبس 2022 أرخص تقسيط في السعودية

أما بالنسبة لـسعر ميتسوبيشي اكليبس 2022 يصل سعرها كاش من 92600 ريال سعودي شامل الضريبة واللوحات.

ما هي مميزات تقسيط سيارات ميتسوبيشي اكليبس 2022 مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟

أولًا هامش ربح 0.99 في المائة. أما ثانيًا لا توجد دفعة أولى. بينما ثالثًا لا توجد رسوم إدارية. أما رابعًا خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات مجانًا.

مدة تمويل تقسيط سيارات ميتسوبيشي اكليبس 2022 مع العيسيائي للسيارات والأهلي اس ان بي؟

تمويل لمدة 5 سنوات أي 60 شهر مقدم من البنك الأهلي السعودي تأجير مع الوعد بالتمليك.

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس 2022 المنشورة في الموقع الرسمي لـ العيسائي الوان اكليبس ٢٠٢٢

ينطبق هذا العرض على موديلات محددة قد تختلف بعض المواصفات عن السيارة الموضحة بالصورة. تفضل بزيارة الفروع الخاصة بالعيسائي للسيارات أو الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن السيارة المناسبة لك.

كيفية التواصل مع العيسائي للسيارات للتقسيط؟

يمكنك التواصل على رقم 8002440060.

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس 2022

تأتي ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 بـ 7 فئات كالتالي:

اكليبس كروس 2021 ماي جي.إل.إس إتش. إل – E79 2 WD. اكليبس كروس 2021 ماي جي.إل.إس إتش. إل – E78 2 WD. اكليبس كروس 2021 ماي جي.إل.إس إتش. إل – E77 2 WD. اكليبس كروس 2021 ماي جي.إل.إس إتش. إل – E26 2 WD. اكليبس كروس 2021 ماي جي.إل.إس إتش. إل – E21 4WD. اكليبس كروس 2021 ماي جي.إل.إس إتش. إل – E22 4 WD. اكليبس كروس 2021 ماي جي.إل.إس إتش. إل – E83 4 WD.

بالنسبة لمُحرك السيارات الفئات الـ 7 فهو نفس المحرك

وهي تأتي بمحرك بنزين1.5 لتر 4 سلندر توربو. وأقصى خرج ( صافي EEC)ك و/(حصان)د.د 110 (149)/5500.ناقل حركة: iNVECS-11 تلقائي CVTمع الوضع الرياضي. سعة خزان الوقود 63 لترًا.

عروض العيسائي الجديدة على سيارات ميتسوبيشي في السعودية 2022