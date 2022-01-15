الووووحش الجبار وصل.. فورد برونكو Ford Bronco تقدم أداءً أفضل في الطرق الواعرة بمواصفات خيالية

الووووحش الجبار وصل.. فورد برونكو Ford Bronco تقدم أداءً أفضل في الطرق الواعرة كشفت شركة فورد عن سيارتها الجديدة والمتطورة سيارة فورد برونكو 2022 المتطورة والأفضل على الأراضي الوعرة، وصُممت سيارة برونكو بأفضل وسائل الأمان والحماية وتم تحسينها لتكون أفضل عند السرعات العالية والطرق المائية وقد واجهت السيارة بعض الانتقادات في بداية صنعها بسبب مشاكل صناعة في أسقف السيارة ولكن قامت شركة فورد بالتغلب على هذه المشكلة وعدّلت من السيارة وحسنت من أداء سقفها ليصبح أكثر تطورًا وخالي من أي عيوب تذكر.

أهم مميزات ومواصفات سيارة فورد برونكو 2022

تحتوي السيارة الجديدة من فورد على 4 أبواب ومحركها سعته 2700 سي سي (2.7 لتر).

قوة الموتور تبلغ 310 حصان وكون من 4 أسطوانات وقير أوماتيكي مكون من 10 نقلات.

جنوط عجلات السيارة مقاسها 18 إنش ومصنوعة من مادة الألومنيوم المتينة.

شبك أمامي عريض باللون الأسود مكتوب عليه شعار فئة السيارة برونكو.

مقابض السيارة مطلية بنفس لون السيارة والسيارة مزودة بعدة ألوان جذابة ومثيرة.

مرايا السيارة الجانبية مطلية بأغطية لونها أسود فاخر.

كاميرا محيطية من الخارج تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية بحيث تكشف كل الطريق المحيط حول السائق.

الإضاءة الجانبية والسفلية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

دواسات السيارة الخلفية مغطاه بسجاد فاخر وعالي الجودة.

مقاس شاشة عرض المعلومات والترفيه 12 إنش وتعمل باللمس.

شاشة قياسية أخرى لعرض الوسائط تتش ومقاسها 8 بوصة.

مخارج USB ومدخل AUX.

نقطة اتصال بالواي فاي وشحن لاسلكي للهواتف الذكية.

خاصية البلوتوث والأبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

نظام الملاحة يعمل عبر الأقمار الصناعية.

فتحة بانورامية من السقف.

يتم التحكم في المناخ آليًا وخاصة المناخ ثنائي المناطق.

تشغيل السيارة بريموت كنترول عن بعد.

ضمان السيارة ممتد لحوالي 3 سنوات.

ارتفاع السيارة عن الأرض 8.8 بوصة.

كشف النقطة العمياء.

الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

ثبات السيارة عالي عند السرعات العالية.

عيوب فورد برونكو 2022

السيارات المنافسة لها أكثر رقي منها.

المقعد الخلفي مساحته ضيقة وأضيق من السيارات المنافسة.

أسعار فورد برونكو 2022 في سوق السيارات السعودي

تتوفر السيارة بأسعار تبدأ من 25.340 ألف ريال سعودي فيما يعادل 6.750 دولار أميركي في سوق السيارات السعودي.