نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وعرض تقسيط بدون مقدم لمدة تصل إلى 5 سنوات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وعرض تقسيط بدون مقدم لمدة تصل إلى 5 سنوات إذ تم طرحها مؤخرا في المملكة العربية السعودية من قبل الوكيل الرسمي للعلامة التجارية سوزوكي اليابانية شركة عبد اللطيف جميل في السعودية وهي تعتبر من افضل المعارض المعروفة في تقسيط السيارات، حيث تحتوي السيارة على أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة، لذلك يتوقع خبراء السيارات تحقيق تلك السيارة أعلى نسبة مبيعات متوقعة لهذا العام، حيث تتميز بالحجم المناسب لأي عائلة، وسوف نتعرف على أهم مميزات ومواصفات هذه السيارة.

مواصفات السيارة سوزوكي فيتارا 2022

تحتوي السيارة سوزوكي فيتارا 2022 على بعض المواصفات الرئيسية مثل:

تبلغ أبعاد السيارة الخارجية، الطول 4.42 متر، العرض 1.82 متر، أما الإرتفاع 1.71 متر.

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر، يولد قوة حصانية تبلغ مقدارها 120 حصان.

بينما يبلغ أقصى عزم دوران 156 نيوتن/متر.

تبلغ السيارة أقصى سرعة عند 100 كم/الساعة.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات.

تحتوي السيارة على شبك أمامي عريض في المقدمة.

مميزات السيارة سوزوكي فيتارا 2022

تحتوي السيارة سوزوكي فيتارا 2022 على العديد من وسائل السلامة والأمان مثل:

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

نظام مانع السرقات ايموبلايزر.

زجاج خلفي ضد الكسر.

إطارات معدنية مطلية بالكروم.

نوافذ كهربائية.

عيوب السيارة سوزوكي فيتارا 2022

لا تحتوي السيارة سوزوكي فيتارا 2022 على عيوب تذكر عدا، صغر حجم صندوق التخزين الخلفي، وذلك عند مقارنته بالسيارات المنافسة التي تشترك معها في نفس الفئة.

عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الذي يقدمه عبد اللطيف جميل

بناء على المواصفات والمميزات الجبارة التي تحتوي عليها السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، قام العديد من العملاء بالسؤال عن نظام التقسيط الذي تقدمه شركة عبداللطيف جميل، وقد قدمت الشركة عرضا مميزا لتقسيط تلك السيارة التي يبحث عنها الجميع بالشروط التالية: