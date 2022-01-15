أقوي وأرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات ولا في الاحلام

أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022، السيارة التي يترقب انتظارها العديد من المهتمين بالسيارات، سيارة سوزوكي فيتارا 2022 التي تم تطويرها وإعادة تصميمها من جديد، قم بالحصول على أفضل عروض تقسيطها من معرض عبد اللطيف جميل الذي دائمًا ما يقدم أفضل عروض السيارة، 1300 ريال عرض تقسيط سوزوكى فيتارا 2022 من عبد اللطيف جميل خلال أطول فترة متوفرة في الأسواق وهي 60 شهر 5 سنوات.

أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة حديثة بمواصفات مميزة موديل العام الحالي ولها سعر مميز لا يوجد أفضل من تلك السيارة، جميع التقييمات عنها تجميع أن أكثر ما يميز السيارة هي كونها تحتوي على العديد من المزايا وبالأخص المزايا الرياضية وبسعر مناسب جدًا.

من خلال شركة عبد اللطيف جميل يمكنك تقسيط السيارة أيضًا على أطول فترة ممكنة لك بحد أقصي 5 سنوات أي 60 شهر، وهي أطول فترة يمكنك تقسيط بها سعر سيارة، على أقساط شهرية لها تقدر بحوالي 1300 ريال سعودي.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تأتي السيارة بالعديد من المواصفات المميزة من ضمنها:

قوة السيارة 120 حصان.

سعة محركها 1600 سي سي.

أقصي عزم دوران لها 156 نيوتن لكل متر.

فتيس السيارة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

يحتوي محرك سيارة سوزوكي فيتارا 2022 على عدد 4 اسطوانات.

على عدد 4 اسطوانات. تسارع السيارة ينتقل من الصفر حتى 100 كيلومتر خلال وقت قصير حوالي 13 ثانية.

خزان الوقود حجمه حوالي 47 لتر.

يتم استهلاك الوقود لكل 100 متر يتم استهلاك 5.5 لتر وقود.

السرعة القصوي للسيارة حوالي 180 كيلو متر خلال الساعة الواحدة.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022