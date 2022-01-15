السيارة الجبارة وصلت السعودية...سيارة تويوتا افالون Toyota Avalon 2022 الجديدة كلياً بمميزات ومواصفات جبارة ولا في الخيال

سيارة تويوتا افالون Toyota Avalon 2022 الجديدة كلياً بمميزات ومواصفات جبارة، يبحث كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن المميزات والمواصفات الخاصة بسيارة تويوتا أفالون 2022 حيثُ قامت شركة تويوتا بطرح الفئة الجديدة من سيارة أفالون لهذا العام وتتميز السيارة بتصميمها الرائع من الداخل والخارج.

سيارة تويوتا افالون Toyota Avalon 2022

قد تحتوى سيارة تويوتا أفالون 2022 على العديد من المواصفات والمميزات التي قد تفضلها عن غيرها واليكم هذه الموصفات وهي :-

مواصفات سيارة تويوتا أفالون 2022 من الخارج

تحتوي السيارة من الخارج على مصابيح للإنارة من الأمام وتأخذ النظام الكلاسيكي.

تصميم السيارة من الخارج في شكل انسيابي بالاضافة إلى سقفها المنخفض.

تعد من فئة السيارات الرياضية فتحتوي على إطارات صيفية بالإضافة إلى الخواص الديناميكية.

يبلغ عرض السيارة 1849 متر وطولها 4975 وارتفاعها 1435 ملليمتر.

تُعد السيارة من الخارج لها مظهر أنيق وجذاب جعلها مطلب للكثير.

تصل سعة المحرك 3.5 لتر ويعمل بقوة 301 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك حوالي 267 قدم.

مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022 من الداخل

تحتوي السيارة من الداخل على خمس مقاعد وهي مبطنة من الداخل لتكون مريحة في السفر الطويل.

يمكن للسائق التحكم في المقعد الخاص به بالطريقة المناسبة لكل سائق.

تم صناعة المقاعد من الجلد الأصلي.

تبلغ مساحة السيارة من الداخل 26.1 متر مكعب أي حجمها متوسط بالنسبة إلى باقي السيارات.

تم صناعة المقاعد بشكل مثبت ليكون مناسب للأطفال وخاصة عند الحركة.

يمكن طي المقاعد الخلفية واستخدام الجهة الخلفية كصندوق للسيارة.

مميزات سيارة تويوتا افالون 2022

تحتوي السيارة على عدة أنظمة قياسية متطورة.

تتميز السيارة بوجود مقصورة من الأمام من النوع الجيد.

تتميز السيارة بأداء محركها القوي حيثُ يحتوي على 6 اسطوانات.

تعد السيارة استهلاكية للوقود.

تتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الترفيه مثل آبل كار و يو اس بي.

تحتوي السيارة على كثير من وسائل الأمان والحماية.

يبلغ سعر سيارة افالون داخل المملكة العربية السعودية حوالي 145 ألف ريال سعودي.

تتميز السيارة بوجود خاصية تحذير آليه عند الانحراف في أي مسار خاطئ.

تتميز السيارة بوجود نظام الكبح يعمل تلقائيًا.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد ذكرنا جميع مواصفات السيارة تويوتا افالون من الداخل والخارج وكذلك مميزاا السيارة الرائعة ولا يجب أن ننسى أن هذه المواصفات والمميزات جعلت الكثير يرغب في شراء السيارة.