اشتري سيارة جديدة بسعر وهمي 30 ألف ريال سعودي بمواصفات قياسية ومزايا مبهرة

اشتري سيارة جديدة بسعر وهمي 30 ألف ريال سعودي يشهد السوق السعودي للسيارات يوميًا إقبال كبير من مواطني المملكة السعودية من أجل شراء سيارة جديدة، ويشمل السوق السعودي أكبر تشكيلة من أنواع السيارات، ولتلبية رغبات الجميع فقد وفرت المملكة لمواطنيها سيارات جديدة ومتطورة بأرخص الأسعار والتي تصل لـ 30 ألف ريال، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتعريفكم على السيارات المطروحة حديثًا والأرخص في السوق السعودي، وعلى ما تحتويه من مزايا ومواصفات خاصة بالأداء، فتابعوا.

أرخص سيارة بالسوق السعودي ميتسوبيشي ميراج

تتوفر سيارة ميتسوبيشي ميراج في الأسواق بجميع أنحاء المملكة، وذلك لتوفير عناء البحث عنها بالعديد من الأسواق نتيجة الإقبال المتزايد عليها.

وتمتلك السيارة الكثير من المميزات التي كانت السبب في شهرتها، ومنها: التوفير في معدل استهلاك البنزين، وغيرها المزيد من التجهيزات والإمكانيات الرائعة.

هذا ويكون من المقرر أن يبدأ سعر ميتسوبيشي ميراج في أسواق المملكة بقيمة 30 ألف ريال، وذلك السعر زهيد جدًا مقارنةً بما تحتويه من تجهيزات.

جيلي امجراند الأرخص بالمملكة

تأتي سيارة جيلي امجراند السيدان مُحتلة لمرتبة مرتفعة، نظرًا لسعرها البسيط جدًا.

ومن المتوقع أن تحتل سوق السيارات بالمملكة في وقتٍ قصير.

وتتوفر السيارة بنظام دفع أمامي مع محرك تصل سعته إلى 1.8 لتر متصل بناقل حركة من النوع الأتوماتيكي.

الذي يدعم 6 سرعات مختلفة، ويعمل تلقائيًا.

ويبلغ سعر جيلي امجراند في السوق السعودي 37 ألف ريال سعودي.

ميتسوبيشي اتراج الجديدة الأرخص بالأسواق