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عمر شويل - جدة اشتري سيارة جديدة بسعر وهمي 30 ألف ريال سعودي بمواصفات قياسية ومزايا مبهرة - ثقفني
اشتري سيارة جديدة بسعر وهمي 30 ألف ريال سعودي يشهد السوق السعودي للسيارات يوميًا إقبال كبير من مواطني المملكة السعودية من أجل شراء سيارة جديدة، ويشمل السوق السعودي أكبر تشكيلة من أنواع السيارات، ولتلبية رغبات الجميع فقد وفرت المملكة لمواطنيها سيارات جديدة ومتطورة بأرخص الأسعار والتي تصل لـ 30 ألف ريال، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتعريفكم على السيارات المطروحة حديثًا والأرخص في السوق السعودي، وعلى ما تحتويه من مزايا ومواصفات خاصة بالأداء، فتابعوا.
أرخص سيارة بالسوق السعودي ميتسوبيشي ميراج
- تتوفر سيارة ميتسوبيشي ميراج في الأسواق بجميع أنحاء المملكة، وذلك لتوفير عناء البحث عنها بالعديد من الأسواق نتيجة الإقبال المتزايد عليها.
- وتمتلك السيارة الكثير من المميزات التي كانت السبب في شهرتها، ومنها: التوفير في معدل استهلاك البنزين، وغيرها المزيد من التجهيزات والإمكانيات الرائعة.
- هذا ويكون من المقرر أن يبدأ سعر ميتسوبيشي ميراج في أسواق المملكة بقيمة 30 ألف ريال، وذلك السعر زهيد جدًا مقارنةً بما تحتويه من تجهيزات.
جيلي امجراند الأرخص بالمملكة
- تأتي سيارة جيلي امجراند السيدان مُحتلة لمرتبة مرتفعة، نظرًا لسعرها البسيط جدًا.
- ومن المتوقع أن تحتل سوق السيارات بالمملكة في وقتٍ قصير.
- وتتوفر السيارة بنظام دفع أمامي مع محرك تصل سعته إلى 1.8 لتر متصل بناقل حركة من النوع الأتوماتيكي.
- الذي يدعم 6 سرعات مختلفة، ويعمل تلقائيًا.
- ويبلغ سعر جيلي امجراند في السوق السعودي 37 ألف ريال سعودي.
ميتسوبيشي اتراج الجديدة الأرخص بالأسواق
- أما سيارة ميتسوبيشي اتراج المطروحة حديثًا تعتبر من الأنواع المهمة في عالم السيارات، والتي يتم تصنيفها كـ سيارة صديقة للبيئة.
- كما تكون سيارة اقتصادية كذلك حيث أن معدل سحبها للبنزين يقدر بـ 22 كيلو لكل 1 لتر فقط.
- وهذا يساعد كثيرًا في السفر أو التحرك لمسافات طويلة، بدون القلق من استهلاك الوقود المفرط.
- وتأتي السيارة بمحرك سعته 1200 سي سي، مع إنتاج قوة حصانية تقدر بـ 102 حصان وعزم دوران يبلغ 100 نيوتن/ متر.
- بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من أنظمة الحماية والأمان والتقنيات الحديثة المطلوبة.
- وكل ذلك بسعرٍ زهيد للغاية، حيث يبدأ سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج من 31 ألف ريال سعودي فقط.
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