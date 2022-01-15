سيارة الأحلام.. سيارة اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

مواصفات سيارة اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser، من أكثر الأنواع المتوفرة من السيارات والتي لها الكثير من المزايبا التي تؤهلها لأن تكون منافسة لأقوى وأشهر نوعيات السيارات من الماركات المختلفة، وإليكم مزيد من التفاصيل حول تلك السيارة وأهم المعلومات عنها إذ تعد شاحنة تمتاز بقوة الأداء وروعة التصميمين الداخلي والخارجي مع العديد من التجهيزات التي تجعلها سيارة مطلوبة ولها الكثير من الملحقات التي تجعل القيادة لها آمنة حيث تتوفر ملحقات لمزيد من الأمن والسلامة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم مواصفات السيارة المميزة إف جي كروزر وأهم ما تحتوي عليه من تجهيزات.

مواصفات سيارة اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser

السيارة القوية الأداء إف جي كروزر 2022 من أبرز الموديلات المطروحة الآن بكافة الأسواق والتي لها العديد من السمات التي قد ميزتها عن غيرها من السيارات الفارهة والقوية أيضا ومن خلال ما يلي نوضح أهم المواصفات التي من الممكن أن تجذب قطاع كبير من العملاء لشرائها حيث أن المواصفات الخاصة بالسيارة إف جي كروزر جميعها تعد مطابقة لأهم المواصفات القياسية والعالمية، ومن أكثر المواصفات التي من المهم التعرف عليها لتلك السيارة ما يلي:

مواصفات سيارة اف جي كروزر 2022

المواصفات الأهم للسيارة إف جي كروزر 2022 من بينها ما يلي من السطور القادمة:

السيارة تبدو بالمظهر القوي ويعد التصميم الخاص بالسيرة مميز ومن داخلها وكلك من خارجها.

السيارة تعد ما بين الشكل الكلاسيك والبشكل الشبابي المتميز مع المتانة في التصميم من الخارج بما يتيح لها السير بأصعب الطرق وعورة.

الكابينة الخاصة بالسيارة تعد متسعة ومميزة والخام المغطي للكابينة بالكامل يكون من خام المطاط وهذا ما يوفر لها المزيد من الحماية والنظافة للمقاعد تكون بشكل أكثر سهولة.

المحرك الخاص بالسيارة قوته مائتين ثمانية وستين حصان.

سعة المحرك حوالي أربعة لتر.

الناقل الحركي يقوم بعمله أوتوماتيكيا ومقسم لحوالي خمس سرعات.

تتوفر الفرامل التي تمنع الانغلاق لمزيد من الأمان.

سيارة تعمل بنظم الدفع الرباعي.

السيارة تتمتع بالعديد من المميزات مثل المكيف الداخلي وفتحات التهوية المميزة.

سعر سيارة اف جي كروزر Toyota FJ Cruiser

بلغ سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر في السعودية عند سعر 168 الف ريال سعودي.