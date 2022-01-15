اقوي واحدث السيارات الكهربائية الحديثة 2022 في السعودية بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها

السيارات الكهربائية الحديثة 2022، بدأت كثير من شركات السيارات تقوم بصناعة السيارات الكهربائية وأصبحت تنافس كثير من السيارات الأخرى لما تحتويه من مواصفات وإمكانيات وبدأ الكثير يتجه لشرائها بدلًا من السيارات الأخرى فهي تحتوي على نفس الكفاءة بالإضافة أنها أقل سعرًا. انتشرت العديد من السيارات الكهربائية الحديثة داخل المملكة العربية السعودية والتي تحتوي على الكثير من المواصفات والمميزات بدرجة كافية حتى جعلتها منافسة كبيرة لكثير من شركات السيارات الأخرى ومن هذه السيارات هي.

السيارات الكهربائية الحديثة 2022

سيارة مرسيدس Generation

تعد من أفضل السيارات الكهربائية التي توجد في السعودية.

تتميز السيارة بالقوة والثبات حيثُ تستطيع السيارة مسافة تصل حتى 310 ميل.

وتتميز بقلة تكلفتها بين سيارات SUV.

يبلغ سعرها داخل المملكة السعودية 55 ألف دولار أمريكي.

سيارة أودي E–tron

تعد من السيارة الكهربائية التي تعمل بالدفع الرباعي.

تحتوي على مميزات مشتركة من سيارة Q7 و Q5 من أودي.

تعمل السيارة بمحرك يعمل ببطارية ليثيوم بحيث تستطيع السير حتى 284 ميل دون الحاجة إلى الشحن.

تصل سعة بطارية المحرك التي تعمل بالليثيوم حوالي 95 كيلو واط.

يصل سعر السيارة داخل المملكة السعودية حوالي 60 ألف جنيه استرليني.

سيارة بي إم دبليو i3s

تعد من أنواع السيارات الرياضية وهي أول سيارة من نوع الهاتشباك التي تسير بالكهرباء.

تحتوي على محركين أحدهما يعمل بالكهرباء والآخر يسير بالبنزين.

يتكون المحرك من إسطوانتين وتبلغ قوته 181 حصان.

تستطيع السير بالسيارة حتى 174 ميل ويمكن شحنها مرة واحدة فقط.

يصل سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية تقريبًا 36.975 جنيه إسترليني.

سيارة ريماك C–Two

تتميز السيارة باحتوائها على أربع محركات كهربائية وتعمل بقوة 1.888 حصان.

تستطيع زيادة السرعة من صفر حتى 60 ميل في الساعة في خلال 1.85 ثانية فقط.

تستطيع السيارة السير حتى 403 ميل ويمكن شحنها مرة واحدة فقط.

يصل سعر السيارة داخل المملكة السعودية حوالي مليون جنيه إسترليني.

سيارة تسلا رودستر