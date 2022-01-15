الأسطورة وصلت السعودية...سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة كلياً بأرخص الأسعار واحدث المواصفات في السعودية

سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة كلياً بأرخص الأسعار واحدث المواصفات، تعد سيارة تويوتا فينزا 2022 من سيارات الدفع الرباعي، وتأتي بثلاث إصدارات مختلفة في المواصفات والمميزات والأسعار، وهي من إنتاج شركة تويوتا، وتعد من السيارات المتوسطة الحجم، مزودة بأحدث التقنيات التي تظهر من خلال التصميم الأنيق والإمكانات ذات الخامات العالية التي تضفي عليها قوة وانسيابية.

مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة كلياً

تعمل سيارة تويوتا فينزا 2022 بواسطة البنزين، وسعة المحرك تصل إلى 5 لتر.

بواسطة البنزين، وسعة المحرك تصل إلى 5 لتر. سعة خزان السيارة تبلغ 55 لتر.

قدرة السحب في تويوتا فينزا 2022 تصل ل 793 كيلو متر.

يعمل المحرك بقوة 219 حصان، والسيارة مزودة بمحركين كهربيين.

قوة عزم دوران المحرك تقدر ب 279 نيوتن متر.

يتوفر بها ناقل حركة أتوماتيكي.

معدل تسارع السيارة من الصفر وحتي 100 كيلو متر يكون في مدة 7.6 ثانية فقط.

أبعاد سيارة تويوتا فينزا 2022

الطول يقدر ب 4740 ملليمتر، أما العرض يقدر ب 1855 ملليمتر.

بينما ترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 1675 ملليمتر.

عجلات السيارة مصنوعة من الألومنيوم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2690 ملليمتر.

تشمل السيارة 5 أبواب، كما أنها مزودة بفرامل خلفية بها إضاءة هادئة.

يمكن الاختيار ما بين عدة ألوان للسيارة وهي: الأزرق والأحمر والأزرق السماوي والكريستال والأبيض السوبر والسوبر بالجملة.

مميزات سيارة تويوتا فينزا 2022

يتوفر بها شاشة لمس بالألوان بمقاس 8/12.3 بوصة.

تشمل شاشة عدادات بمقاس 10 بوصة للسرعة الرقمية.

يوجد بها apple carplay.

تشغل راديو يعمل بالقمر الصناعي.

بها 4 منافذ USB.

تحتوي علي amazon alexa لمساعدة السائق.

يتوفر بها android auto .

تتميز بتوفر نظام الدخول الذكي.

أنظمة الأمان بسيارة تويوتا فينزا 2022

تشتمل علي نظام لمساعدة السائق في تتبع المسار.

بها كاميرات لرصد المكان حول السيارة من كل الاتجاهات.

يتوفر بها نظام مراقبة للنقط العمياء.

بها عوارض أوتوماتيكية تعمل آليا.

بها نظام لاكتشاف المشاة ولتجنب الحوادث.

أسعار سيارة تويوتا فينزا 2022